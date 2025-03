¿El cine perdió su magia? La Fiesta del Cine y su baja convocatoria en 2025

La quinta edición de la Fiesta del Cine 2025 en Argentina cerró con 640.000 espectadores, una cifra similar a la del año pasado, pero lejos de los números que solían alcanzar películas como las de Marvel o Rápido y Furioso en un solo fin de semana. Diego Batlle, periodista y crítico de cine, analizó la situación en MDZ Radio 105.5 FM, señalando que, a pesar de que las entradas estaban a un precio accesible de $3.000, "uno podía esperar un aluvión de público que no fue tal".

Batlle atribuyó esta baja concurrencia a múltiples factores: "La pandemia cerró los cines y mucha gente no volvió, la crisis económica y el furor del streaming hogareño han hecho que un segmento importante de la sociedad pierda el hábito de ir al cine". Además, destacó que el cine se ha convertido en un consumo limitado a sectores de clase media-alta y a eventos excepcionales, como estrenos de Disney o Pixar durante las vacaciones de invierno.

El crítico también mencionó que "el transporte, la inseguridad a la noche y el cambio de hábito" influyen en esta tendencia. Aunque reconoció que otros espectáculos, como recitales y obras de teatro, siguen atrayendo público, el cine enfrenta una competencia feroz con las plataformas de streaming y la piratería. "Lo bueno ya se vio por otros medios, y los tanques de Hollywood no son tan convocantes", explicó.

Respecto a la sostenibilidad de los complejos cinematográficos, Batlle señaló que "el negocio principal no es la venta de entradas, sino la venta de comida como pochoclos y gaseosas". Sin embargo, advirtió que "el cine ya no será ese entretenimiento masivo y popular que supo ser", aunque no lo considera una crisis terminal. "Va a quedar para ciertos tanques globales y para los cinéfilos en festivales y muestras", concluyó.

La Fiesta del Cine, pensada como una iniciativa para reactivar la concurrencia, evidenció que el desafío no es solo económico, sino también cultural.