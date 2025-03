Después del boom, DeepSeek, lejos de liderar el podio de los modelos de IA

EL 27 de enero pasado, China dio un golpe de efecto inesperado en la carrera por la Inteligencia Artificial IA. El modelo DeepSeek se presentó y dio un batacazo por sus características que aparentemente eran superiores en todo a Open AI, con unas bajas tarifas de acceso, a través de su propia API, su velocidad (mayor) y costos de desarrollos (muy menores),

Las semanas pasaron pero aún las estadísticas no le dan el liderazgo al modelo chino. Según Artificial Analysis, una plataforma que provee evaluación comparativa actualizada acerca de los diferentes modelos de IA en el mercado, es un podio que sigue ocupando Open AI. En cuanto al Índice de Inteligencia Artificial, ocupan los dos primeros puestos los modelos de IA o3-mini y o1 de Open AI, seguidos por DeepSeek R1, mientras que es en velocidad (medido en tokens de salida por segundo) que este modelo chino queda último en el ranking, donde sigue liderando por lejos o3-mini. Es donde yendo al tema del precio donde la brecha es evidente, ya que o1 de Open AI es por lejos el más caro de todos.

Porque en términos de costos muestra un diferencial, también porque es un nuevo jugador que salió con mucha fuerza a la cancha pero creo que por sobre todas las cosas, la alta exposición tiene más que ver con cuestiones políticas internacionales que por los otros motivos. La llegada de DeepSeek fue un golpe para las plataformas de Generative AI existentes y una sorpresa para todos, no la vimos venir... y todos pensamos: rompieron el molde. El tiempo pasó, corto fue el verano, y DeepSeek comenzó a ´mostrar la hilacha. Presentó varias desventajas que generaron preocupación entre los usuarios y principalmente entre los expertos. En primer lugar, la gestión de la privacidad y seguridad de los datos es un tema crítico, ya que toda la información recopilada se almacena en servidores ubicados en China, lo que ha generado investigaciones en varios países, incluso ya se habla de bloqueo en su uso”.

El impacto de un modelo de IA abierto

Mientras OpenAI sigue avanzando con sus modelos cerrados, DeepSeek apuesta por un enfoque más abierto, permitiendo a la comunidad explorar sus límites. Me pregunto si no estamos ante una nueva ola de innovación colaborativa. Hace unos pocos meses Sam Altman, el CEO de Open AI dijo que era imposible competir con ellos, por la inversión de miles de millones necesaria para generar nuevos modelos. Vinieron los chinos y demostraron que sí se puede hacer con mucha menos plata y consumo. Está bien, pasada esa bomba, nos fuimos dando cuenta de que no es lo mismo, pero termina siendo un mensaje esperanzador para las startups que quieren desarrollar sus propios modelos. DeepSeek es una gran muestra de que la innovación no se puede contener.

Las empresas de IA actuales están relacionadas fuertemente a las grandes tecnológicas norteamericanas como Meta, Google y OpenIA. Era necesaria la aparición de un modelo como DeepSeek, y se va a necesitar todavía más,, que entren otros jugadores al mercado para que la competencia haga al mundo de la IA por sobre todas las cosas, más económico que lo que lo es hoy en día, no tanto para el uso doméstico, sino para el uso corporativo ya sea en empresas de servicios o industrias.

Claramente es una plataforma que nació con un sesgo importante, o con un "aprendizaje dirigido" (para no utilizar la palabra "censurado"). Estos factores, junto con la posibilidad de generar resultados perjudiciales en comparación con otros modelos, hacen que DeepSeek sea finalmente una opción menos atractiva para aquellos que buscan una solución de IA confiable y segura. Pero qué "susto" nos pegamos igualmente, ¿no? Está claro que la batalla en este plano llegó para quedarse... y seguramente aparezcan más jugadores que quieran sorprendernos.

* Juan Pablo Di Tommaso, co fundador y CEO de Centum.

* Julio César Blanco, miembro de Interact

* Daniel Jejcic, CEO de avenida+