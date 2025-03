¿Viernes Santo o de compras? La polémica del feriado religioso en Chile y cómo afectaría a los argentinos

Una situación polémica se está viviendo en Chile a poco más de un mes del feriado de Semana Santa. La controversia se generó a partir de la decisión de las grandes tiendas de retail de trabajar durante el Viernes Santo, lo que generó el reclamo de algunos sindicatos y legisladores. Se trata de una cuestión que puede resultar relevante para muchos argentinos, y especialmente mendocinos, que están aprovechando los feriados para cruzar a hacer compras al vecino país.

Por primera vez, París, Falabella y Ripley tienen pensado abrir el Viernes Santo, que este año es el 18 de abril. Así lo denunció un diputado en una reunión de la Comisión del Trabajo del Congreso trasandino. El reclamo no es por una cuestión religiosa, sino porque consideran que no trabajar ese feriado es un derecho tácito adquirido (es decir que no está estipulado en los contratos), porque nunca trabajaron en esa fecha.

En lo concreto no es un feriado de los denominados irrenunciables en Chile, por lo que las tiendas no tienen prohibición para abrir. Nunca lo han hecho, pero en esta oportunidad lo harían.

Se trata de una decisión que puede resultar relevante para las personas que están aprovechando los feriados largos para hacer turismo de compras en Chile, tendencia que se espera continúe durante el año tal como fue el 2024 y el verano. Las tiendas abiertas el primer día del feriado podría cambiar incluso los planes de muchos argentinos que hoy analizan ir o no porque no todo el comercio abre durante esta fecha y tendrían tiempos limitados.

La apertura de las tiendas de retail podría motivar a otros comercios a trabajar esos días y abrir la posibilidad de que quienes crucen la cordillera tengan un margen mayor de tiempo para hacer compras.

Visiones encontradas

Respecto a esta decisión, que llegó al Congreso chileno, pero que aún no es confirmada por las mismas empresas, hay dos posiciones. El presidente de la Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos (Usec), Enrique Cruz, por medio de una carta a El Mercurio, señaló que trabajar en Viernes Santo plantea el desafío de conciliar las creencias religiosas de los trabajadores con los objetivos empresariales.

En los análisis económicos, los especialistas destacan que un día hábil puede tener efecto en el índice de crecimiento. Leonardo Rivas, académico de la facultad de administración y negocios de la Universidad Autónoma, señaló a Emol que "cerrar el día Viernes Santo puede mermar las ventas mensuales del comercio entre 3% y 4,6%, aunque parte de ese gasto se reprograme. Al operar, se recuperan esos ingresos y se suman compras nuevas, fortaleciendo el Imacec de abril".

En tanto, Valentina Apablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, dijo al mismo medio que la semana santa fue atípica durante el 2024, debido a que ocurrió en marzo, lo que generó un bajo crecimiento interanual en marzo, compensado por una mayor expansión en abril. De esta forma, apunta que para 2025, se espera un impacto en el Imacec, en marzo tendrá un "efecto calendario positivo" por contar con un día hábil adicional, mientras que abril sufrirá un "efecto calendario negativo" debido al cierre de actividades en Viernes Santo.