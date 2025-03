Familia numerosa: una planificación de otra época que sigue vigente

En todo el mundo se está padeciendo un cambio demográfico donde la humanidad no está preparada para la caída dramática del número de nacimientos, un fenómeno que tendrá un impacto traumático en las sociedades, fundamentalmente en el crecimiento económico, el equilibrio geopolítico y la estructura social de las naciones.

En los últimos años, el número de nacimientos en Argentina ha mostrado una tendencia a la baja. El Ministerio de Salud de la Nación publicó el resumen anual de datos estadísticos de 2023 confirmando esta realidad. Con 460.902 nacimientos registrados en todo el país, se marcó un nuevo descenso con respecto al año 2022, en el que fueron 495.295.

En la localidad de Bella Vista, partido de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, hay un grupo de familias numerosas, con gran cantidad de hijos y ese es el motivo de esta entrevista a Marcos Videla Dorna que, junto a su esposa Estefanía Giangreco es padre de nueve hijos. Queremos saber cómo se organizan dentro y fuera de cada hogar, cómo es la logística de cada día.

-Tu familia vive en una zona donde habitan muchas familias numerosas. ¿Qué tiene Bella Vista?

-Bella Vista es un lugar en el que te vas a encontrar que hay familias con ocho, diez, doce y hasta quince hijos. No se puede explicar, pero lo cierto es que es un lugar sumamente cómodo para criar familias grandes. No existe la presión de sentir que tenés una familia grande. Y creo que ese es el plus que tiene Bella Vista. Hay otros lugares en el resto del país y espero que sean representativos en algún punto de lo que voy a contar. Bella Vista se presta mucho para las familias grandes. Y hay un refrán que dicen que el que llega a Bella Vista con dos hijos, los duplica.

-Las estadísticas marcan un descenso en la tasa de natalidad como si fuera que tener hijos no está de moda.

-En un mundo donde la tasa de natalidad es menor al 2.1, que sería lo necesario para que una sociedad se recupere, vos planteás, quizás sin querer, en alguna conversación que tenés nueve hijos, se quedan pasmados, y yo lo que atino a decirles es que es cómo era antes. De hecho mi bisabuelo tenía ocho. No me parece que yo haya hecho algo raro en el paso del tiempo. Me siento muy cómodo con eso. Me ha pasado en el subte que una chica me dijo: "Sí, yo quiero tener más hijos, pero me da miedo la economía y pienso qué me dirá mi familia". También me pasó que se acercó gente en la calle a felicitarme y les digo, yo no tengo ningún mérito, simplemente los cuido, los crío y demás. Con mi mujer, ella tiene gran parte del mérito. Pero es como que desbloqueás en el otro que uno puede tener más hijos. Les he dicho, no le pongas un precio en la cabeza a tu chico. Por supuesto vos tenés que esforzarte para darle todo lo que necesita, pero que él también tenga la necesidad de ejercer algo por su cuenta. En mi caso, que soy creyente, elijo pedirle a Dios que me acompañe y está muy bien.

-Marcos formaron con Estefanía una familia con nueve hijos, ¿qué tiempo tiene el más chiquito y cuánto tiene el más grande?

-El más chiquito tiene 11 meses y Clara, la más grande, tiene 14 años. Son muy seguidos todos y para las familias numerosas es un número bastante prolijo para la salud de la mujer y para ir adaptándose. Son dos años o un año y medio de distancia. Menos de eso afecta la salud de la mujer. ¿Viste que hay familias que tienen un hijo ahora y después, a los seis años tienen otro? En las familias numerosas, digamos, queda bastante bien dos años de distancia entre hijo e hijo. Uno va dejando los pañales y los va tomando el otro. Hay un orden bastante armonioso.

"Mi bisabuelo tenía ocho hijos"

-¿Cómo se planifica una familia argentina, para poder sustentar 18 platos de comida por día?

-Esa respuesta en Argentina no es mágica, por eso hablamos de sacrificarte para darles lo mejor. ¿Vos acaso no te sacrificarías por nueve? En realidad, somos 11. Parece una mesa navideña, pero ojalá fuera tan rica todos los días. Comemos muy bien igual. Es una vida sacrificada a nivel económico, pero si no lo ponés en función y en sentido de lo que le das a tus hijos y a tu familia, es un sacrificio que hoy día no se entendería. Es un una forma de trabajar y de llevar la vida que el que no quiere tener hijos no lo entendería de ninguna manera. Hay un contraste en ese sentido. Uno tiene como una especie de entendimiento de ese sacrificio. Me refiero a trabajar. Yo trabajo por mi cuenta un promedio de diez horas diarias y a veces también los fines de semana, los sábados puntualmente. Es difícil, pero en general el padre de familia numerosa, tanto varón como mujer, o sea padre y madre, se reciben en alguna profesión, son muy buenos profesionales para el mercado y terminan trabajando, de manera eficiente, porque la logística del hogar, todo el manejo de la casa, es casi como una pequeña empresa.

-Pensando entonces como si cada casa fuera una pyme, ¿se juntan todas las pymes de Bella Vista como para ir a un mayorista y decirle, querés asegurarte la compra mensual de 20 familias numerosas?¿Qué beneficios se pueden lograr?

-Desde España nos han compartido toda una metodología de una asociación que se llama Asociación de Familias Numerosas de Madrid y queremos hacer lo mismo acá. La familia numerosa gasta mucha plata al mes en comida y en un montón de recursos y no tiene ninguno de los beneficios que tendría un comercio o una pyme para poder manejarse con un banco, por ejemplo. Nosotros usamos autos grandes, 12 asientos, 15 asientos; lo que para nosotros es algo normal, quizás para el gobierno sea una mirada como de un auto de lujo. Otro punto es la comida, hay supermercados que tienen restricción de cantidad de alimentos, en algunos no puedo llevar más de seis leches; en nuestro caso con seis leches no hacemos nada. Tenemos muchos puntos para las familias numerosas o las familias que quieran crecer para que se incentive, que se potencie lo que necesita cada familias.

"Usamos autos grandes, de 12 o 15 asientos"

En el fondo termina siendo una necesidad, porque vos vas a aportar bastante a la sociedad. Nuestro objetivo, con mi mujer, es aportar chicos educados, profesionales y que sirvan a la sociedad. Tratamos de conseguir a través de esta agrupación que estamos armando, que eso no sea tan pesado. Nosotros no somos como una categoría ABC1 dentro del mercado financiero, no compramos autos de lujo. Si estamos buscando un auto de 12 asientos es porque tenemos una buena cantidad de hijos. Hay varias cosas que se pueden ver, que en España han avanzado muchísimo. Por ejemplo, un supermercado muy conocido tiene una tarjeta con la que hacen descuentos por cantidad. Acá estamos tratando de hacer algo parecido, hablar con algún supermercado o mayorista que se ponga la diez. Se trata de un negocio para ambos lados, asegurarse la compra mensual de varias familias que multiplican por 8, por 9, por 12.

-Con respecto a los servicios, imagino que se gasta mucho más gas, luz, etc. que una familia tipo. ¿Se puede obtener alguna consideración de estas empresas?.

-Se puede solicitar quizás una consideración de consumo mayorista, lo que más nos ayuda a nosotros es un valor mayorista. A nosotros no nos sirve comprar un dulce de leche de 400 gramos porque necesitamos un pote de un kilo y si pudiera comprar uno de cinco kilos, lo haría. No nos sobra el dinero pero tenemos que hacer que nuestra economía lo más eficiente posible. En Estados Unidos pedís un cubo de un galón (3.875 litros) de leche en cualquier supermercado, acá en Argentina no existe. Las familias numerosas no son pocas. No solamente las de Bella Vista, son muchas más en toda la Argentina. Podemos considerar por ahí familia numerosa a partir de 4, 5 o 6 integrantes y ya ahí yo creo que si los supermercados, los fabricantes descubren ese mundito, van a tener un ingreso garantizado durante muchos años.

-¿En el rubro salud, una familia numerosa, está bien protegida?

-Toda mi familia está en una prepaga que es "muy linda", porque es la única forma de definirla. Una prepaga que es como una persona que tiene una mirada muy humana. Son comprensivos en varios puntos. Nos han hecho distintos descuentos y la verdad que han tenido un trato fantástico y humano. Es del Hospital Austral. Es buena en todo sentido, no solo en lo económico. Los médicos muy cálidos en el trato, saben acompañar, eso se valora mucho. Hemos tenido algunas experiencias complicadas con otros profesionales de la salud y acá no fue el caso nunca, estamos muy agradecidos con ellos

-Las familias numerosas tienen una gran característica y es que sus hijos son muy educados. ¿Cómo se hace para lograr una buena educación, en este caso a nueve?

-Es muy costoso, pero se logra eso, y tiene dos explicaciones. Siendo varios en una casa no puede tener todo el mundo el comportamiento que quiere, porque enseguida se producen conflictos con el otro. Tenés mucho sentido del prójimo, de quien está al lado tuyo. Yo no puedo ser un caprichoso, un malcriado y que voy para allá y para acá, porque si tengo nueve así , no se puede vivir, directamente. Esto se trabaja mucho. Con mi mujer puntualmente les pedimos a los chicos que entiendan que su hermano va a ser su amigo de toda la vida, por eso hay que pedir perdón, hay que disculparse, darse un abrazo, un beso. Y el otro tema es que trabajamos un poco el silencio. El ruido constante que hay por ahí, hay chicos que se disparan mal, no es necesario llamar a alguien a los gritos. Ni generar ambientes turbulentos de ruido. No es fácil para nada. Requiere demanda de tiempo de los padres puntualmente. Los más grandes a veces nos ayudan con esos puntos. Es necesario generar un ambiente lo más armónico que se pueda dentro del grupo familiar, si no, no se puede estar.

-¿Cómo hacen un padre y una madre para estar atentos a los nueve y ver a uno de ellos que necesita una mayor atención?

-Ese don lo tiene Estefanía, mi esposa. Ella se dedica a la fonoaudiología, es especialista en comportamiento, tiene una capacidad de entender muy rápido lo que le va pasando a los chicos. Con el tiempo fui aprendiendo algunas cositas y algunos tips y se lo debo enteramente a ella, honestamente. Me indica algunas cosas y vamos acompañando. Estefanía tiene ese don de sentir y escuchar la alarma que aparece en algunos de ellos, y los chicos también saben pedir. Siempre hay que mirarlos a la cara, y escucharlos. Por eso trabajo en casa. Por más que esté trabajando, si vienen a preguntarme algo, hago una pausa, veo cómo están, qué me están diciendo. Y bueno, si hay que prender la alarma, prendemos, así como estás atento en el trabajo o con cualquier otra cosa.

-Trabajar desde casa, podés frenar, verlos crecer día a día... Pero imagino esas familias donde el padre estaba ausente de la mañana a la noche y sólo estaba la mamá.

-Yo hice ese cambio también. Antes salía a las 07:30 y volvía a las 19:00; estaba 12 horas afuera de casa. Llega un momento que te hacés un planteo ¿quién cría a mis hijos? Porque yo estaba cambiando la plata para que otros críen a mis hijos. Entonces, ¿cómo podemos replantear este escenario? Ahora estoy más tiempo en casa y mi mujer que trabaja part time,también. Entonces a la mañana está ella, a la tarde estoy yo y nos vamos turnando. Por supuesto, hay días que por ahí no estamos, pero en general estamos más en casa que antes. Antes era casi como que yo dejaba la foto porque, en invierno, me iba de noche y volvía de noche a casa.

-Es muy difícil cada crianza, en este caso son 9, pero ¿les queda tiempo para cuidar el matrimonio?

-Verlos ahí es un regalo de Dios, pero te hacés tus huecos. Además hasta ciertas edades todavía tenés códigos, miradas y momentos que son tuyos con tu esposa. Había un conocido que nos decía aunque sea juntensé a doblar y guardar medias y mientras charlan de lo que sea. Y la verdad es que fue un gran truco. Te soy honesto; odio doblar medias, pero valoro los momentos que nos permite compartir.

-La última pregunta, ¿el trabajo en equipo sale mejor?

-Lo vas acompañando para que crezcan y que sean autónomos y después se contagia eso entre ellos, porque se arma una dinámica muy rápida, muy inteligente, entre los hermanos. Son dos cacerolas y todo en cantidad. Todo es pensado para 11 personas. Por ejemplo, si vas a hacer unos fideos , los más grandes, Clarita, Lautaro, Amparo, ponen la cacerola con agua . Vienen un poco más rápido que el promedio, honestamente. Pero es muy lindo. Un vecino mío dice que hago es "trabajo infantil" porque todos me ayudan cortando el pasto y ordenando el jardín. A mí me encanta verlos, es lo que yo hacía con papá y ellos hacen lo mismo conmigo.