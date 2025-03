Jomo: la alegría de perderse cosas y vivir sin culpa

Vivimos en una era de hiperconexión, donde las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas aparentemente perfectas: viajes exóticos, eventos exclusivos, reuniones con amigos y experiencias inolvidables. Esta constante exposición ha alimentado el fenómeno del Fomo (Fear of Missing Out), o el miedo a perderse algo, generando ansiedad y la sensación de que nuestra vida no es tan interesante como la de los demás.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una tendencia opuesta: el Jomo (Joy of Missing Out), o la alegría de perderse cosas. Se trata de aceptar y disfrutar el hecho de no estar en todas partes, sin culpa ni presión social. Jomo es la satisfacción de desconectarse, de elegir conscientemente dónde poner nuestra energía y de valorar el presente sin comparaciones.

Del Fomo al Jomo: cómo las redes sociales cambiaron nuestra relación con el tiempo y las experiencias.

Se trata de aceptar y disfrutar el hecho de no estar en todas partes.

Las redes sociales han sido grandes impulsoras del Fomo. Nos muestran una versión editada y filtrada de la vida de los demás, lo que nos lleva a sentir que siempre nos estamos perdiendo algo. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de asistir a un evento solo para no quedar fuera de la conversación? ¿O hemos revisado Instagram y sentido envidia de la aparente vida perfecta de otras personas?. Esta constante comparación puede llevarnos a la fatiga social, al estrés y a la incapacidad de disfrutar lo que realmente queremos hacer. Pero en los últimos años ha surgido una contracultura digital que promueve la desconexión consciente y el disfrute de lo simple: el Jomo.

Cada vez más personas están adoptando el minimalismo digital, reduciendo su consumo de redes y eligiendo la calidad sobre la cantidad. Paradójicamente, las mismas plataformas que impulsaron el Fomo ahora están llenas de contenido sobre mindfulness, bienestar y la importancia de tomarse un descanso. El Jomo nos invita a cambiar la perspectiva: en lugar de preocuparnos por lo que nos estamos perdiendo, podemos celebrar el hecho de elegir lo que realmente nos hace bien.

Los beneficios del Jomo

Adoptar el Jomo no significa aislarnos ni rechazar la vida social, sino vivir desde la autenticidad y la elección consciente. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Menos ansiedad y más tranquilidad: al liberarnos de la presión de "estar en todas", reducimos el estrés y la comparación constante.

y más tranquilidad: al liberarnos de la presión de "estar en todas", reducimos el estrés y la comparación constante. Más tiempo para lo que realmente importa: nos permite enfocarnos en lo que verdaderamente disfrutamos, sin hacer cosas solo por compromiso o validación social.

Mayor bienestar emocional : al desconectarnos de la sobreestimulación digital, podemos conectar mejor con nosotros mismos y nuestras emociones .

: al desconectarnos de la sobreestimulación digital, podemos conectar mejor con nosotros mismos y nuestras . Mejor toma de decisiones: cuando dejamos de actuar por miedo a perdernos algo, tomamos decisiones más alineadas con nuestros valores y necesidades.

Cada vez más personas están adoptando el minimalismo digital, reduciendo su consumo de redes y eligiendo la calidad sobre la cantidad.

Cómo cultivar el Jomo en la vida diaria

Si bien la transición del Fomo al Jomo no sucede de la noche a la mañana, hay varias estrategias que pueden ayudarte a incorporar esta mentalidad:

1. Prioriza lo que realmente te hace feliz

Antes de aceptar una invitación o plan, pregúntate:

¿Realmente quiero hacer esto o lo hago por compromiso?

¿Me aporta algo positivo o solo lo hago por miedo a quedar afuera?

Si la respuesta es que lo haces por presión social, tal vez sea mejor decir que no.

2. Reduce tu consumo de redes sociales

No necesitas ver lo que todos están haciendo en todo momento. Podés hacer lo siguiente:

Establecer horarios sin celular.

Silenciar notificaciones innecesarias.

Evitar el scroll infinito en Instagram o TikTok.

Verás que cuanto menos te compares, más disfrutarás de tu propia realidad.

3. Aprende a decir "no" sin culpa

No tienes que aceptar todas las invitaciones ni participar en todas las actividades. Decir "no" a lo que no te entusiasma es decir "sí" a tu bienestar.

4. Disfruta los momentos de calma y soledad

Estar solo no es estar aislado. Aprende a valorar actividades tranquilas como:

Leer un libro sin interrupciones.

Tomar un café sin mirar el celular.

Dar un paseo sin necesidad de compartirlo en redes.

5. Enfócate en el presente

La vida no está en la pantalla, está aquí y ahora. Practica mindfulness, respira y disfruta lo que tienes en este momento en lugar de preocuparte por lo que podrías estar perdiéndote. Liberarnos de la presión de "estar en todas", reducimos el estrés y la comparación constante.

Conclusión

En un mundo que nos empuja constantemente a hacer más, estar más y compartir más, el Jomo nos recuerda que menos, es más. No se trata de rechazar la vida social, sino de aprender a elegir con consciencia, sin culpa ni miedo a perderse algo.

Al final del día, lo que importa no es cuántas cosas hicimos, sino si realmente disfrutamos lo que elegimos hacer. Y eso es lo que nos lleva a una vida más plena, tranquila y auténtica.

¿Te animas a practicar el Jomo? Verónica Dobronich.

* Verónica Dobronich, fundadora de Hub de Emociones, lidera este espacio con la convicción de que el bienestar emocional es clave para la vida y el trabajo.