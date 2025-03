Así quedó el local de un comerciante tras el temporal en Bahía Blanca

Siguen apareciendo historias de personas que lo perdieron todo debido al violento temporal en Bahía Blanca y sus alrededores. En este caso, Gabriel Etlid, quien hace 25 años se dedica a la venta de ropa y, con esfuerzo, había logrado abrir un local en la calle Martín Fierro, sufrió innumerables pérdidas en mercadería y mobiliario tras el temporal del 7 de marzo.

“Estaba en el balneario de Monte Hermoso cuando me avisaron lo que estaba pasando en Bahía Blanca, que no se podía creer. Como no pude viajar el viernes, llegué el sábado”, explicó Etlid, quien intentaba sacar el barro del local utilizando una hidrolavadora.

El Gobierno Nacional destinó $10.000 millones

El hombre comentó que, al llegar a su negocio, encontró aproximadamente un metro y medio de agua, con las prendas flotando. “Me afectó toda la ropa, estoy muy mal y las pérdidas son terribles”, agregó en diálogo con Noticias Argentinas.

“Nunca vi algo así, jamás, y estoy muy mal por el esfuerzo laboral y físico que hice para tratar de ordenar y acomodar todo”, expresó. Además, agregó: “Sé que se perdieron vidas, pero esto me supera, no sé por dónde empezar”. Ahora, Etlid deberá evaluar qué puede recuperar luego de las pérdidas de producto que sufrió.

Al igual que Gabriel, muchos comerciantes de diversos barrios de Bahía Blanca han sufrido grandes pérdidas en mercadería, mobiliario y daños en sus locales debido al temporal, con pérdidas millonarias en pesos.