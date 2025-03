Fernando Signorini: gracias a la vida 

La locación de nuestro encuentro es en Viejo Patrón resto grill donde mi amigo Julio Gagliano trae un apellido a la charla que habia sido amigo del padre de Signorini y gracias a la inmediatez del WhatsApp Fernando cruza unos mensajes con la nieta de aquel hombre. En su rostro aparecen los colores de su infancia en Lincoln, Provincia de Buenos Aires, lo cual indica que es momento de comenzar la entrevista

Salia de mi casa y a 50 metros estaba la vía del ferrocarril Sarmiento y ahí empezaba el campo y con ello los jilgueros, los cabecitas negras, los árboles para trepar, el aroma increíble de las flores y los eucaliptos alguna vez leí algo sobre García Lorca que decía que su infancia estaba llena de olores y recuerdos de paisajes. No había muchas cosas para desear no había shopping, no había televisión ni celulares, lo que ansiábamos era venir corriendo de la escuela para tomar la leche y jugar al fútbol, lo que pasaba era que yo era muy corto de vista y entonces rompía cantidad de anteojos y mi padre siempre me lo reprochaba, decía que todos los que se dedicaban al fútbol eran una manga de vagos porque el secreto era el estudio y el trabajo. Vos fijate que la vida me llevo a que yo necesité que el falleciera de manera inesperada un 30 de junio del 1970 para poder elegir lo que yo quería porque sino yo hubiera sido lo que él quería, muchas veces por sobreproteccion los padres cometemos esos errores.

Así fue que junto a Carmen, que a partir del día 3 de mayo del 1983 paso de ser novia a mi esposa, ella jugaba al tenis era profesora y decidimos en conjunto emprender una aventura, con 1100 dólares en el bolsillo y sin pasaje de vuelta. Después paso lo que tenia que pasar.

En el Barca.

Destino Barcelona 1983

Fernando inmediatamente traspaso el encanto de Maradona y se unió a Diego para siempre. Diego me transformo en el primer preparador personal de un jugador de un deporte en equipo, eso en el fútbol no existía lo invento él, así que le dije para ayudarte tengo que conocerte pero no solamente desde el punto de vista físico, conocer a tu familia, amigos, proyectos, ilusiones, temores y de pronto hasta tus sombras. Le dije necesito que sea una relación de profundad, honestidad y de nobleza de no hacernos trampa y así tratamos del salir del sórdido barrial buscando el cielo. Cuando lo vi a Diego me impacto era como una avispa, lo veía en puntas de pie con una elasticidad increíble que se desprendía de sus movimientos, poseedor de una fibra muscular igual a la de todos en su biología pero distinta a la de la mayoría. En Barcelona era un flipper y le pegaban mucho creo que iban directamente a romperlo y no lo conseguían, ahí vi al mejor Diego esos 4 partidos previos a la fractura 24 Septiembre de 1983.

Yo había visto la jugada por televisión y se lo dije ese día cuando todo el mundo hablaba , es una acción violenta pero no fue con la intención de romperlo sino que fue para recuperar la pelota o hacerle foul pero tuvo la mala suerte que se engancho justo en el tobillo y se lo hundió.

- ¿Diego en algún momento barajo la posibilidad real de no volver a jugar?

- Noo, él estaba seguro que iba a volver pero paso un momento tremenda angustia. En los medios se escuchaban o se leían las opiniones de muchos especialistas que de esa terrible lesión no se podía volver y por sugerencia del Dr. Oliva que era un adelantado, Diego le creía mucho a Rubén, decidió sacarle el yeso 45 días antes de lo que estaba previsto por los médicos de Barcelona y eso lo salvó para siempre porque sino con la reducción que le habría quedado en su tobillo izquierdo le hubiera sido imposible volver a jugar, podría haber quedado rengo. A raíz de eso le sugerí que tenia que ir a ver al mejor especialista del mundo en tobillo y a través de AFA y su misma oficina detectaron que el indicado era el jefe de los servicios médicos del fútbol americano y allá fueron con el Dr. Madero y les dijo que eso ya esta soldado es imposible hacer algo ahora se va a tener que acostumbrar a

jugar de esa manera con todas las limitaciones que habían quedado, así que fue por su voluntad y lo porfiado que era, como he visto a pocos, su amor por la pelota, por la camiseta argentina y por esa magia que tenia que era inexplicable logró la misma perfección tenía antes de la lesión para alcanzar la cima que muchos decían que debido a la lesión no iba a poder llegar. Nápoles 1984

Destino Nápoles 1984

Era inimaginable que Diego se iba a ir de Barcelona porque era un lugar extraordinario, vivía en una mansión en la parte alta de Pedralbes y era imposible que se vaya a un club como el Napoli que no lo conocía nadie. Antonio Giuliano, dirigente y exjugador del club italiano, se le ocurrió decir el único que nos puede salvar es Maradona y viajó a España al llegar se presentó con Jorge Cyterszpiler y ahí comenzó a gestarse todo, hasta hubo gente que ante los rumores se encadenó frente a la sede del Napoli haciendo huelga de hambre pidiendo por la llegada del 10. Diego tendría que haber llegado a la Juventus, cuando les hace ese gol imposible de tiro libre indirecto, lo favoreció que la pelota estaba en movimiento con el campo mojado y le dio un efecto mayor. Al término del partido los periodistas napolitanos se quisieron hacer un picnic con Gianni Agnelli, presidente de la Juventus y unos de los dueños de Italia, uno de ellos en nombre de todos preguntó como es posible que Maradona llegó al Napoli antes de llegar a la poderosa Juventus, Agnielli los miró seriamente y les dijo “ No somos tan ricos como para tenerlo” giro sobre sus pasos y casi yéndose agregó “Ni tan pobres como para necesitarlo” y se fue.

- El comienzo de Diego en el Napoli parecía ser un camino solitario.

- Le costo primero porque tenía compañeros de equipo como decía Menotti cuando los vio jugar contra River en uno de los primeros amistosos y me preguntó a mi “¿ Cuánto pagan los compañeros de Diego para jugar ? “. Al principio el trato de entender cual era la lógica del juego pasa que el fútbol italiano era muy amarrete la pelota andaba por los aires, le daban 6 pelotas en el primer tiempo y 8 en el segundo, un día le dije la mejor manera de ser solidario con tus compañeros es hacer lo que hacías en Argentinos gambeteas a todos y después se la das al Alvarez del Napoli para que la meta adentro, eso hizo que el empezara a convencerse de que tenia que ser el dueño del equipo y obviamente otra cosa que hablábamos para que la orquesta suene mejor tenia que tener mejores músicos habla con el presidente para que rompa el chanchito. Previo al partido con el Udinense, Italo Allodi (Director Deportivo) le preguntó a los compañeros porque no le pasaban la pelota a Diego y Bagni dijo porque siempre esta marcado a lo que Allodi respondió si vamos a esperar que Maradona este solo en una cancha de futbol no vamos a tener ninguna posibilidad y Diego dijo ustedes pásenmela yo después resuelvo y a partir de esa fecha 13 el Napoli de estar antepenúltimo terminó octavo, Maradona goleador y mejor jugador del torneo en su primer año. Diego Maradona, Campeón del MUndo.

Destino México 1986

-Volar es para los pájaros dice la frase común pero con la ayuda adecuada

- A tres meses del comienzo del mundial recibí un informe de como había hecho Francesco Moser, un ciclista italiano, de vencer el récord de tiempo en Ciudad de México y pensé que sería bárbaro contactar a la gente que lo ayudó porque yo no tenía ninguna experiencia en altura. Diego estuvo de acuerdo así que después de reunirnos con Enrico Arcieri, que era fisiólogo, nos derivó al Doctor Antonio Del Monte que era director de los Servicios de Investigación Deportiva del Comité Olímpico de Italia, Dr. en Medicina Espacial y Jefe en investigación para los servicios de Ferrari un tipo de primer nivel mundial que nos brindó una ayuda fantástica.

- Siempre le sobro humildad y sentimiento pero previo al Mundial ¿Se sentía el mejor del mundo?

- No se animaba, a lo mejor por humildad o por temor a fallar sobre las expectativas que se habían puesto sobre él y que él mismo tenía por eso yo le decía este mundial lo hicieron para vos porque tenés la experiencia del anterior y este se va a jugar en la altura donde hay menor presión parcial de oxigeno, altísimo smog, altísima temperatura y eso va a ser inviable las marcas persecutorias que tanto fastidio te dieron en España 82. Si vos te decidís este va a ser tu mundial no sé si será el de Argentina pero tiene que ser el tuyo convéncete sino será el de Platini, ahí se acordaba de mi mamá, de mi hermana, le dije vos decí lo que quieras pero un gramo de tejido cerebral pesa más que 76 kilos de músculo, hasta que se convenció y públicamente dijo “ Seré yo la figura del Mundial “

-Su juego siempre estuvo cercano a la épica, a la gesta patriótica y el partido frente a Inglaterra fue el ejemplo más claro.

- Hay que hacer un gol como el segundo pero el primero que para muchos es reivindicatorio yo se lo recrimine porque la trampa es una porquería y me dijo “ Les robé la valija” entonces le dije esa misma trampa que vos haces es la que te hizo el sistema porque si no hubiera sido tramposo ni vos ni tu familia hubieran tenido que padecer lo que padecieron en Villa Fiorito. La trampa siempre es detestable porque si el gol lo hubiera hecho con la mano Lineker todavía estamos en guerra. Siempre trataba de aportarle desde otro lugar no tocar la música que todo el mundo le tocaba. Al otro día del partido caminando con Jorge Valdano me dijo “ Sabes una cosa aunque no te lo creas me parece que vamos a ser Campeones del Mundo ” después de sonreírme le dije ustedes se lo tiene que creer , yo no sabía que el equipo iba a crecer tanto, además tuvo la suerte de no jugar ningún alargue ya que la recuperación hubiera sido preocupante. Italia ´90

Destino Italia 1990

Habían sido 4 años duros en el campeonato italiano, había otro desgaste ademas Diego llevaba una vida que ya había incorporado muchos de los placeres dionisíacos que encontraba mas allá de los campos de futbol, placeres que a lo mejor a todos nos encantan pero por cuestiones ligadas a la imposición social hacen que uno no lo pueda disfrutar y el para eso no tenia freno, sabia que su vida era una sola y la quería vivir como el quería y no como los guías morales de los que esta lleno el mundo le exigían, era su vida.

El llegaba en buenas condiciones a la que podía llegar con 4 años más, a una semana de empezar el mundial le arrancaron la uña del dedo gordo del pie izquierdo ese fue el problema real. Lo sumergió en un momento de angustia casi de depresión y menos mal que el Doc. Del Monte le consiguió una férula de carbono pero se la tenían que pegar y lo tenían que infiltrar porque el dolor hubiera sido insoportable. Encima en el primer partido contra Camerún le hicieron una falta violentisima en el mismo tobillo y un planchazo en el hombro que por poco le arrancan la clavícula y un equipo que ni los jugadores mismos entendían porque Carlos había conformado esa alineación, para el segundo partido metió 5 cambios pero bueno las cosas fueron como fueron.

-Diego siempre enfrentó al poder aún sabiendo que en algún momento sería ejecutado.

- Antes del partido en los pasillos de los vestuarios hable con Ciro Ferrara y con Nando De Napoli, amigos de Diego que formaban la selección de Italia y Ciro me decía “ Di al capitano di non Scherzare ( que no embrome ) ” que hoy el partido lo tenemos que ganar nosotros. Entre otras cosas tenían 6 trajes para todas las celebraciones que se iban a hacer y el último era blanco porque iban a ir a festejar con el presidente, además se calculaba solamente con la industria editorial que la federación italiana perdió 600 millones de dólares, eso me lo dijo un querido periodista napolitano Rosario Pastore de la Gazzetta Dello Sport. Maradona ya molestaba demasiado por eso esa fue la final para mi y se lo dije a Diego cuando termino el partido ahora la final que la gane cualquiera este era el partido que había que ganar por todas las connotaciones que había tenido.

- Nápoles la cuidad que lo amaba ¿Termino convirtiéndose en una cárcel para él?

- Si claro, algunos medios sobre todo del centro y norte de Europa en una encuesta que hubo sobre la persona más odiada del mundo por los italianos Diego salió primero por delante de Saddam Husein una locura total. Además Diego tenía una personalidad, en eso nos parecíamos, se aburría de estar siempre en el mismo lugar y con la misma gente hablando los mismo temas, pero si el hubiera necesitado respirar aires distintos, nuevos desafíos y proyectos pero bueno fue como tenía que ser. Yo si hubiera sido Ferralino hubiera hecho lo mismo no lo voy a dejar ir Maradona con todo lo que me costó conseguirlo, cada cual hizo lo que tenía que hacer. Diego Maradona en USA ´94

Destino Estados Unidos 1994

- La soledad de La Pampa con sus océanos de pasto fue la imagen de su vuelta ¿Que se buscaba esta vez?

- Tenia que ser el símbolo y estar de la mejor manera con 33 años, tenía que someterse a un sacrificio porque tenía la espada de Damocles de la adicción sobre su cabeza, en ese momento y en muchos de su vida Diego no era lo que el quería sino lo que la cocaína hacia de él. Por eso elegí ese lugar apartado, teníamos que tener intimidad mucho contacto con la naturaleza como le dije “Si querés ir adónde ya llegaste tenés que salir del mismo lugar, tenés que salir de Fiorito o de algo parecido.”

- Y una vez más fue víctima de una dirigencia hipócrita que lo usaba en post del negocio y después lo deja tirado a su suerte frente a sus fantasmas.

- Lo habían invitado primero para vender el mundial y segundo para ponerlo en evidencia delante de todo el mundo como ejemplo para domesticar al rebaño y que nadie más a partir de ahí se revelerá. Por eso hoy nadie habla de las sociedades anónimas, de los calendarios recargados, de ir a jugar el último mundial a un país sin historia con 16OOO muertos en la construcción de los estadios. Se acabó el que se animaba a ser la voz de los que no tenían voz.

En ese momento me lleve una pregunta a la almohada que hoy 30 años después sigue siendo la misma¿ Como puede ser que no se haya leído un prospecto de un suplemento que Diego tomaba? Primero tenés que preguntarle a quien se lo proporciono que era su nutricionista y en segundo lugar también habría que desclasificar que a Calderé, jugador español del Mundial 86, le habían encontrado la misma sustancia ( efedrina ) y le dieron un partido de suspensión, a Diego lo mataron. Ademas a 8 días de comenzar el torneo le dije al Dr. Ugalde, ante la duda que también tenia por todas las cosas que tomaba Diego, porque no le decís a Grondona que baje un pedido de antidoping a su empresa que ellos estaban autorizados, a Ernesto le pareció una buena idea y se lo comentó a Grondona que inesperada e inexplicablemente le dijo que No porque iba a molestar mucho a los muchachos, era un minuto y medio por cada uno y con la ventaja de que si se detectaba algo a Diego o alguno había tiempo para solucionarlo.

A Maradona lo castigaron y al presidente de la delegación que presentó al único jugador en condiciones antirreglamentaria algún tirón de oreja le tenés que pegar, bueno lo nombraron Vicepresidente de FIFA y Presidente de la Comisión de Finanzas en una clara demostración de un cambio de figuritas. Diego estaba condenado por ser el rebelde, por haberlos ofendido y ridiculizados a esta gente tan poderosa que cuando estos chicos están en su lugar de origen no solamente los ignoran sino que los desprecian porque para ellos son unos negritos de mierda. Diego Maradona y Lionel Messi.

Destino Sudáfrica 2010

- La gran ilusión de Diego era dirigir la Selección, era inimaginable estar en un Mundial con él de técnico y también era la culminación de todos sus sueños en el fútbol

- Fue un proceso maravilloso de los 4 mundiales que estuve con él elijó ese como el mejor, casi lo recuerdo con ternura por ese grupo de chicos que dieron absolutamente todo y perdieron en el resultado pero no en la entrega, eso la competencia.

- Cada vez que apretó el gatillo fue contra si mismo, vivió como quiso y me pregunto si murió de la misma manera.

- Yo no sé si hay una manera de morir, cuando se fue Doña Tota el sufrió el primer impacto brutal y después se fue Don Diego creo que ahí el dijo basta, se acabo y que sea de la manera que sea. Después la gente y los medios condenaron, absolvieron yo no puedo decir nada porque primero hay gente que no conozco, segundo era los que él quería que estuvieran y tercero porque para eso esta la Justicia y no el estado emocional de cada uno, por más que Diego haya sido lo que fue no solamente para mi sino para millones de personas.

- A veces la realidad nos atropella y no nos da tiempo para disfrutar como se debe, es entonces cuando llega la nostalgia que nos da una revancha a partir de los recuerdos

- Siempre que vuelvo a Lincoln voy en micro sobre todo de noche llegó pensando en eso de que ya adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno y me gusta caminar sus calles por las noches, no sé como hay gente que dice que no se puede vivir de recuerdos, se ve que no han vivido.

El contrato que unió a el Profe con el Diez quedó escrito en la tierra con el viento y la bendición sol como testigos que brindan más seguridad que la tinta y el papel, será por eso que pese a alguna dificultad en sus ojos llenos de tantos placeres visuales, Fernando Irlando Signorini mantiene viva la voz de Diego Armando Maradona. Fernando Signorini y Gastón Costello.

* Gastón Costello. Periodista deportivo.

