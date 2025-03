Alejandrina Funes en MDZ Radio: "El Liceo Militar me formó como persona"

Alejandrina Funes y Sofía Perfumo, recientemente coronadas como Reina y Virreina Nacionales de la Vendimia 2025, compartieron sus objetivos y algunas anécdotas en una entrevista exclusiva por MDZ Radio en el programa "Uno Nunca Sabe", bajo la conducción de Marcelo Arce junto con Cristian Molina y Federico Croce como coconductores.

- Hola chicas, bienvenidas a MDZ Radio. ¿Cómo están? ¿Han podido dormir después de estos días tan movidos?

- Alejandrina Funes: Y la verdad es que hemos dormido muy poco. Tres o dos horas en las últimas noches. No nos podemos recuperar del día anterior porque estamos todo el tiempo con distintas actividades. Pero lo estamos viviendo muy emocionadas.

- Sofía Perfumo: Es un cansancio muy lindo.

- Nos gustaría conocerlas un poco más personalmente. Háblenos de ustedes. Alejandrina, de vos ya ha trascendido que fuiste al Liceo Militar...

- AF: Exactamente. Pertenezco a la reserva del ejército argentino. Soy subteniente de reserva, es decir, oficial. Hice la preparación militar completa, seis años duró. En los últimos años aflojó un poco la exigencia del liceo. Hace poco fui a recibir un reconocimiento y vi que muchos se iban al Colegio Militar de la Nación. Eso quiere decir que hay una buena gestión tanto en lo militar como en la instrucción. Esa instrucción militar me inculcó valores de amor a la patria, el respeto a los pares y adultos mayores. Hay que destacar que el Liceo Militar me formó como persona.

- Y también estás estudiando obstetricia.

- AF: Así es. Estoy por pasar a cuarto año. Me falta una materia de tercero porque las mesas justo coincidían con actividades de Vendimia. Pero quiero dedicarle el 100% tanto a la carrera como a la provincia de Mendoza.

- Se armó mucho debate por al defensa que hiciste de la Educación Sexual Integral. ¿Qué me podes decir de eso?

- AF: Muchos no quieren que enseñemos educación sexual porque porque creen que se les está imponiendo a la fuerza. Pero no es así. Estamos enseñando a que se cuiden a si mismo y a sus pares. Elegimos siempre un rango etario de adolescentes porque se supone que los adultos más grandes conocen los contenidos. Pero si hay un adulto mayor que quiera saber más, también es bienvenido. ¿Por qué no?

- ¿Y trabajas en algo relacionado a la educación sexual?

- AF: Ahora mismo no. Pero estuve estuve en muchos centros de salud del Campo Papa y me gustó muchísimo la experiencia. Tenía un público muy amplio de edades. Una vez pasó que la licenciada a cargo se tuvo que ir justo fueron dos pacientes de 12 y 13 años que explotaron de preguntas hacia mí. Me gustó mucho ese feedback que teníamos entre nosotras porque se abrieron completamente, preguntándome hasta los más mínimos detalles. Y ahí se me ocurrió presentar el proyecto en provincia relacionado al tema.

- Esto es una buena forma de contar cómo ustedes son chicas con muchos intereses más allá de la Vendimia. Sofía, supongo que a vos también te pasa.

- SP: Totalmente. Siempre decimos que desde este lugar se pueden lograr muchísimas cosas, que no solamente llevamos una corona y los atributos vendimiales. Tenemos un compromiso y una responsabilidad y queremos ir a por ello. Somos muy buenas compañeras, queremos trabajar en lo turístico, en lo social y cultural para llevar a cabo nuestros proyectos en la provincia y también juntar los proyectos de las reinas departamentales. Sofía Perfumo, Virreina Nacional de la Vendimia. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ

- ¿Y a vos qué te gusta hacer?

- SP: Soy técnica agraria. Me queda la tesis de la licenciatura en administración y también estoy a un par de materias para recibirme de contadora pública. Por otro lado trabajo en una empresa familiar de distribución de carnes, en General Alvear.

- Ustedes dos viven en sus departamentos. ¿Cómo ven la realidad actual? Ya sea en Las Heras como General Alvear.

- AF: Se trata de sentarse con la gente de Las Heras para ver qué falta, qué necesitan. Vendimia también es ayudar. Es solidaridad. Ahora mismo somos las caras de nuestros departamentos y esto es toda una responsabilidad. Pero también tienen que entender que hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Algunas veces nos piden ayuda con tareas a cargo de los municipios. No tenemos poder de decisión en ese sentido... pero sí que podemos ser un nexo para mostrar la realidad que vive la gente.

- SP: Yo amo a mi departamento y siempre lo defiendo. Ha crecido mucho el departamento, la gestión también está colaborando mucho con la con la seguridad, con el turismo. Obviamente hay cosas negativas por solucionar. Siempre que hayan quejas o pedidos de la gente, nosotros las podemos transmitir.

- ¿Están de novias, tienen parejas?

- SP: Sí, las dos. Mi novio, Franco, está en Alvear y se viralizó, pobrecito. Habló muy bien cuando le hicieron una nota y la gente comentaba cosas graciosas, que si quieren a un Fran en su vida, que si tiene mucha suerte Sofía. Ha sido muy lindo.

- AF: La mayoría de las reinas teníamos novios y siempre se da la situación en la que ellos no soportan tanta exposición. Muchas veces la Vendimia hace que las chicas estén muy ocupadas y se alejen. Entonces los novios terminan dejando la relación. Pero esta vez, por suerte, nuestros novios son buenos y nos apoyan. Estuvieron desde el minuto hasta el final.

- Por último, ¿comparten relación con Agostina y Rocío, las Reinas del 2024?

- AF: La verdad que sí. Son hermosas. Nos estuvieron acompañando en todo el proceso como si fueran reinas departamentales más. Compartimos una noche de habitación y nos retaron porque gritábamos mucho. Comimos galletas, chocolates, de todo.

. SP: Fue como una pijamada real.

- Les agradecemos mucho por haber venido y esperamos que puedan descansar. Han sido muchos días de trabajo intenso y les deseamos muchísima suerte representando a Mendoza.