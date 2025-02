El norte del país en colapso energético por la ola de calor

En medio de una intensa ola de calor que azota al país, varias provincias se ven afectadas por masivos cortes de luz que dejó sin electricidad a miles de usuarios en varias zonas. En la provincia de Corrientes, por ejemplo, la temperatura rozó los 45° de sensación térmica y, según el servicio meteorológico nacional el panorama sería similar hasta este jueves. Para ese día se esperan lluvias y tormentas eléctricas que provocarán un descenso en la temperatura.

Debido a las temperaturas superiores a los 40º se esperaba que la demanda energética supere el récord histórico, aunque los tres colapsos registrados en la región del Norte Grande, y otros que se dieron en el centro y otras zonas del país, impidieron superar el pico máximo nacional de 29.653 MW (del 1 de febrero de 2024).

El primero de los colapsos se registró el lunes último a las 14.13, con una pérdida de demanda de 1.300 megavatios (MW) en el Litoral, Nordeste y Noroeste, la cual se recuperó a las 14.20. En ese marco, personal de la empresa Transnea, la empresa que se encarga de transportar energía eléctrica por distribución troncal en el noreste de Argentina, informó sobre una falla en una Línea 33kv, en la provincia de Formosa, aunque también señaló que se registró la salida de servicio la línea "Empedrado-Santa Catalina", en la provincia de Corrientes.

El segundo de los colapsos se produjo a las 14.41, con una reducción de demanda de 747 MW en el Nordeste Argentino. El sistema se empezó a normalizar paulatinamente a las 15.13. Personal de Transena informó que la perturbación de tensión en la zona se dio por una apertura en un transformador de potencia en la red energética de la provincia de Formosa.

El tercer colapso se registró a las 15.46, generando una reducción de la demanda de 810 MW en el NEA mientras. La demanda se comenzó a recuperar paulatinamente a las 15.55. Desde Transnea se informó que r el momento, se desconocen los motivos de la perturbación de tensión en la región.

Misiones quedó afuera del apagón

En plena ola de calor y con apagones masivos en varias provincias del NEA y NOA Misiones logró sostener el pico de demanda de potencia del lunes que se dio a las 15 y fue de 625,4 MW. El límite de potencia que recibe Misiones del sistema nacional son 600 megas, con lo que el resto fue absorbido por la generación distribuida provincial. En el NEA, Misiones fue la provincia que no necesitó hacer cortes de suministro de demanda debido a esta generación distribuida.

Así, la generación propia y la paulatina soberanía energética apuntada a la energía limpia dan sus frutos en momentos críticos para los sistemas de transmisión y distribución eléctrica en el territorio nacional.

Según los registros de Energía de Misiones Sociedad Anónima, el tope histórico de demanda fue de 641 MW El 20 de enero de 2022. En la jornada de este lunes, las demandas pico se dieron en las localidades de Posadas con 243 MW; San Vicente con 31MW; Iguazú con 40 MW; Leandro N. Alem con 25 MW y Oberá con 49 MW.

Desde Energía de Misiones Sociedad Anónima resaltaron el aporte del programa de actualización tecnológica de la central hidroeléctrica Urugua-í, ubicada sobre la ruta nacional 12 en la localidad de Puerto libertad a unos 30 kilómetros al Sur de las Cataratas del Iguazú que permite contar con sus capacidades al 100%. Este programa se ejecuta desde hace dos años y se prevé su culminación en 2027 con la modernización del sistema de control y equipos de potencia.

El plan de inversiones se complementa con las obras de potenciación con nuevos transformadores y líneas más robustas, reemplazo de postes de madera por hormigón y puesta en servicio de parques solares y nuevas estaciones transformadoras.

"Estamos muy bien parados para este escenario y con el 30% de la demanda interna sostenida por generación propia. Mientras no haya problemas de transmisión del sistema nacional, Misiones puede hacer frente a las olas de calor" explicó la presidenta de Energía de Misiones Sociedad Anónima a medios provinciales prestataria, Virginia Kluka.

Consumo eficiente

Independientemente de la coyuntura de la ola de calor, la empresa eléctrica provincial insiste en la importancia de que cada misionero adopte medidas sencillas de ahorro energético para el cuidado de la economía familiar y el cuidado del ambiente.

En este marco es fundamental que se desconecten los electrodomésticos que no se usan, se modere el uso de aires acondicionados en 24 grados y se reemplacen focos por lámparas led. También en los lugares de trabajo es fundamental apagar luces y aires acondicionados en los horarios de descanso y no dejar enchufados electrodomésticos y equipos eléctricos no estén en uso para evitar el consumo fantasma.