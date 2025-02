Un argentino logró dar la vuelta al mundo y armó su propio ránking de países: la historia de Nicolás Pasquali

Desde chico sintió una curiosidad por conocer el mundo, salir de la Argentina y llenarse de experiencias, de aprendizajes y de otras culturas alrededor del planeta. Se propuso dar la vuelta al mundo y visitar 196 países, tres más de los que reconoce la ONU. Tras pasar ocho años viajando, finalmente, Nicolás Pasquali cumplió su sueño, el pasado 20 de febrero, cuando tuvo la posibilidad de ingresar a Corea del Norte.

En su perfil de Instagram, Nicolás se describe como el “primer argentino en visitar todos los países del mundo”. Si bien, hubo otros argentinos que dieron la vuelta al mundo, Pasquali ha señalado, en varias entrevistas, que él también viajó a Palestina, la Ciudad del Vaticano y Vietnam, que no forman parte del listado de países de la ONU, por lo que asegura que se diferencia con el resto de los viajeros nacionales.

Cuando tenía 19 años comenzó su aventura por Sudamérica, en 2013, y fue entonces que se dio cuenta que querría seguir explorando el mundo de la misma manera. Primero, se animó a conocer el norte de Argentina, donde tiene familiares, y de ahí siguió su camino hacia Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia hasta cruzar el Amazonas. Esa sería la primera de una serie de aventuras inolvidables.

Su viaje inició por Argentina y, luego, toda Sudamérica. Foto: Instagram @nicopasqualiok

A lo largo de los ocho años que estuvo viajando por el mundo, el argentino, oriundo del barrio porteño de Belgrano, fue documentando cada experiencia en sus redes sociales, sumando, en la actualidad más de 33 mil seguidores tan solo en Instagram. Tuvo viajes de ensueño, vivencias inesperadas y otras secuencias no tan agradables. “He estado secuestrado, he convivido con talibanes, me han acusado de espionaje en Irak, estuve preso, he estado atrapado en una isla en África por 11 días”, recordó Pasquali en diálogo con Infobae España.

La llegada a Corea del Norte, el último país de su listado

Hace seis días, Nicolás cumplió su sueño de conocer todos los países del mundo al lograr ingresar a Corea del Norte, acompañado por un guía del gobierno, puesto que es la única forma en la que se habilita a extranjeros recorrer el país. “Sueño cumplido. Visitar todos los países del mundo 196/196”, escribió en su perfil de Instagram, celebrando el último sello que le faltaba a su pasaporte.

“Se necesita un sponsor que avale tu visita y garantice que no sos periodista ni alguien que pueda generar problemas al régimen. Me revisaron todo, desde mis redes sociales hasta mis intenciones de viaje”, contó a Infobae el viajero.

Foto: Instagram @nicopasqualiok

Finalmente, recibió la confirmación de su viaje el 15 de febrero por lo que no tardó en usar su permiso para ingresar a Corea del Norte, ya que tenía tan solo 72 horas para usarlo. “Salí corriendo al aeropuerto de Ezeiza sin avisarle a nadie, compré el pasaje en ese mismo momento y volé de Buenos Aires a China para cruzar la frontera a tiempo”, evocó.

Tras cinco años, él y otros 11 turistas fueron los primeros occidentales en ingresar al país comandado por el régimen de Kim Jong-un. Lo que más le impactó fue visitar “las escuelas y escuchar las respuestas de los niños de 12 años cuando les pregunté qué querían ser de grandes. ‘Militar, para proteger a nuestro líder’”, le respondieron los niños. Foto: Instagram @nicopasqualiok

Cómo logró afrontar los gastos para viajar por el mundo

Una de las preguntas que suele responder con más frecuencia el viajero es: “¿Cómo se puede vivir viajando sin trabajar?”. Sin dudarlo, el licenciado en Administración de Empresas explica que, desde 2017, puede viajar luego invertir en el Mercado de Valor de Buenos Aires (Merval) y de idear un sistema financiero que le permite subsistir con esas ganancias.

“Armé un presupuesto coherente y calculé cuánta plata necesitaba para ponerla a trabajar y que me generara un X rendimiento mensual para vivir. El dinero que necesitaba lo junté cuando cumplí 24 años y ahora vivo de eso”, aseguró el joven, en diálogo con Infobae y agregó que, antes de esa edad, además, trabajó de todo lo que pudo para ahorrar el dinero suficiente. Foto: Instagram @nicopasqualiok

El ránking de los mejores países del mundo, según el argentino que dio la vuelta al mundo

Haber tenido la posibilidad de recorrer el mundo le dio a Nicolás otra perspectiva de su país de origen. Es más, tras dar la vuelta al mundo, aseguró que Argentina es el mejor país para vivir. “Como argentino, no hay dudas de que Argentina es el número uno. Tenemos identidad, cultura, gastronomía, deportes y paisajes naturales únicos. A pesar de los problemas económicos, seguimos destacándonos en el mundo”, expresó con orgullo.

“Cuando vivís en Argentina, te acostumbrás a todo y creés que en otros países todo es perfecto. Pero la verdad es que no. Hay países en guerra, países donde la gente no tiene ni agua, países donde no podés decir lo que pensás. Y ahí te das cuenta de que Argentina, con todos sus problemas, sigue siendo una joya”, pensó. Foto: Instagram @nicopasqualiok

En su ranking, además, Pasquali destacó a Siria como el país más sorprendente. La hospitalidad de su gente y la calidad de su gastronomía. A pesar de la imagen negativa que suele proyectarse en Occidente, aseguró que fue tratado de manera excepcional y que la comida del país fue una de las mejores que probó en todo el viaje.

En contraste, describió a Sudán como el país más peligroso que visitó. En medio de la guerra civil iniciada en 2023, el viajero tuvo que negociar su entrada con un grupo rebelde y contó con escolta militar durante su estadía. La falta de señal de comunicación y las restricciones de acceso al país incrementaron el riesgo de su visita.

Turkmenistán fue, para Pasquali, el destino más exótico. En la capital, Ashgabat, observó lo siguiente: “Todos los edificios son de mármol blanco, los autos deben ser del mismo color y no hay Wi-Fi”. Debido a sus políticas de ingreso, el país recibe apenas 10.000 visitantes al año.

En términos de pobreza, señaló a Nigeria como el país con las condiciones más críticas. En la comunidad flotante de Mekoko, fue testigo de situaciones extremas, como "nenes sosteniéndose la cabeza por desnutrición, gente caminando kilómetros para conseguir agua". "Son imágenes que no se olvidan”, sentenció.

En un tono más positivo, destacó a Francia como el país más amigable. Con 32 visitas a su haber, aseguró conocer París como si fuera la Ciudad de Buenos Aires y mencionó que hizo numerosos amigos en el país europeo.

Por último, consideró que Esuatini (anteriormente Suazilandia) no es un destino recomendable. Según su visión, el pequeño reino del sur de África tiene poco para ofrecer en comparación con otros países de la región. Mencionó que el país es gobernado por un rey con 42 esposas, lo que a su juicio evidencia una concentración de poder que limita el desarrollo de la nación.

Tras haber dedicado toda su juventud a los viajes y a cumplir su sueño, Pasquali planea continuar recorriendo sitios recónditos y realizar un documental o una columna de viajes en un canal de televisión, según reveló a la prensa.