Por qué usar pavas eléctricas y utensilios plásticos podría afectar tu salud

El uso de utensilios y recipientes plásticos en la cocina es una práctica común, pero recientes investigaciones advierten sobre los riesgos asociados a estos materiales al ser expuestos al calor. Estudios han revelado que teteras eléctricas fabricadas con plástico pueden liberar millones de microplásticos en el agua caliente, lo que podría generar consecuencias para la salud.

Para entender esta problemática cabe aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de microplásticos. Se trata de pequeñas partículas derivadas de la degradación del plástico, que pueden terminar en alimentos, bebidas e incluso en el agua potable. Si bien la ciencia aún investiga sus efectos a largo plazo en el organismo, algunos estudios sugieren que pueden contener sustancias químicas con potencial dañino, como bisfenol A (BPA) y ftalatos, conocidos por alterar el sistema hormonal.

Microplásticos han sido hallados en alimentos y bebidas consumidos a diario. Foto: Shutterstock.

Las pavas eléctricas y la liberación de plásticos

Un estudio publicado en Environmental Science & Technology detectó que algunas teteras plásticas, tan utilizadas hoy por hoy y sobre todo en Argentina, pueden liberar hasta 16 millones de microplásticos por litro de agua hervida. Esto ocurre debido a la exposición del material a altas temperaturas, lo que provoca algunas partículas se desprendan de los materiales plásticos del electrodoméstico y se pasen al líquido.

Aunque no todas las teteras generan la misma cantidad de microplásticos, los expertos recomiendan optar por modelos de acero inoxidable, vidrio o cerámica para reducir el riesgo de ingesta de estos contaminantes.

Otros riesgos en la cocina: tuppers y utensilios plásticos

El problema no se limita a las teteras. Usar tuppers de plástico para calentar comida en el microondas o revolver bebidas calientes con cucharas de plástico también puede liberar partículas indeseadas. Un estudio publicado en Science of The Total Environment reveló que el calentamiento de envases plásticos puede provocar la migración de químicos a los alimentos, aumentando las probabilidades de ingesta de estas sustancias.

Algunos utensilios de plástico como tuppers pueden degradarse con el calor y liberar partículas. Foto: Shutterstock.

¿Cómo reducir la exposición a microplásticos?

Cada vez más personas buscan alternativas para evitar que los microplásticos se desprendan en sus alimentos. Foto: Shutterstock.

Si bien es difícil evitar completamente el contacto con microplásticos, hay algunas medidas que pueden ayudar a minimizar el riesgo: