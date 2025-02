Yoga en las cárceles: una herramienta contra el estrés

Hace diez años, decidí dar un paso que contribuiría a cambiar mi vida para siempre: me uní como voluntario al programa Prison Smart de El Arte de Vivir, una iniciativa que lleva yoga, respiración y meditación a las cárceles de Argentina. Lo que comenzó como un deseo de aportar algo positivo a la sociedad se transformó en una experiencia profunda de crecimiento personal y de conexión humana. Hoy tengo el honor y el placer de coordinar este programa que ya se implementó en más de 20 unidades penitenciarias del país, siendo testigo de cómo la práctica de estas herramientas transforma vidas, tanto la de los internos como la de los voluntarios.

Cuando uno se adentra en una prisión, ve inmediatamente el potencial de cambio que cada ser humano lleva dentro, incluso en los contextos más complejos. Este programa ofrece la oportunidad de acercar herramientas que permiten a los internos conectar con lo más profundo de sí mismos, gestionar sus emociones y encontrar paz. No solo se enseñan técnicas de respiración, sino que también les brinda un espacio para la reflexión y el autoconocimiento.

Desde el primer día, la técnica de respiración Sudarshan Kriya tiene un impacto inmediato en quienes la practican. Los efectos de esta práctica van más allá de la relajación física: ayudan a limpiar el estrés, a desbloquear emociones reprimidas y a proporcionar una mente más serena y alerta. Descubren, a través de la práctica diaria, una nueva forma de enfrentar la vida, más consciente y equilibrada. A lo largo de estos años, he sido testigo de cambios extraordinarios. Uno de los ejemplos más más impactantes es el caso de Oscar. Él llevaba varios años participando del programa cuando, con mucho esfuerzo y dedicación, completó la formación virtual de dos años para convertirse en profesor de yoga. Su historia me tocó profundamente: un hombre que pudo transformar su vida a través del yoga y ahora está en condiciones de enseñar a otros este conocimiento

A veces, me encuentro con internos que, en sus primeras sesiones, muestran desconfianza o resistencia. Sin embargo, con el tiempo, las prácticas de yoga y meditación les ofrecen un espacio donde pueden redescubrirse, reencontrarse con su propio amor y con la paz que pensaban perdida para siempre. Las mejoras no son solo a nivel personal, sino también en el ambiente general de los pabellones. El impacto de este programa no solo se mide por la transformación de los internos, sino también por el cambio que experimentamos quienes nos ofrecemos como voluntarios. A lo largo de estos años, he aprendido tanto de ellos, como ellos de mí. Esta experiencia me ha enseñado, que cada persona tiene dentro de sí la capacidad de cambiar. De hecho, uno de los mayores aprendizajes ha sido reconocer mi propia posibilidad de cambio y crecimiento. Todos, en algún momento, necesitamos una oportunidad para sanar.

Hoy, al mirar atrás, puedo decir con certeza que Prison Smart ha sido una de las experiencias más transformadoras de mi vida. El yoga y la meditación no solo han cambiado a quienes están privados de su libertad, sino también a mí. El trabajo que hacemos como voluntarios no es solo una contribución a la sociedad, sino también un proceso de sanación personal. A través de este programa, he aprendido que la verdadera libertad está en la capacidad de liberar nuestra mente de las ataduras del estrés, el miedo, la ira y el resentimiento. Mi misión ahora es continuar llevando estas prácticas a la cárcel, ser testigo de más historias de transformación y seguir aprendiendo de aquellos que eligen vivir con una conciencia más profunda, más plena. Y, por supuesto, seguir ofreciendo las herramientas que Sri Sri Ravi Shankar, creador de El Arte de Vivir nos brinda, porque estoy convencido de que, en cada respiración, en cada asana, en cada momento de meditación, existe una oportunidad para renacer, para encontrar la paz y para ser libres.

La cárcel puede ser el escenario de una verdadera transformación. Y eso es lo que hemos visto, una y otra vez: la esperanza florece, la humanidad se reconquista y las vidas se transforman.

James Deges.

* James Deges, coordinador del Programa Prison Smart de El Arte de Vivir.

IG: @ong_elartedevivir

IG: @elartedevivir.ar