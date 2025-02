Eran 12 y los reconoció como la luz del mundo ¿a nosotros quién nos reconoce y por qué?

Tendencias

El paradigma de las percepciones.

¿Tenés stock de diván?

Perdí el pasado y no sé dónde está…

Lo actual es lo único que me hacen creer.

El tiempo tiene fecha de vencimiento.

El ser agotado por sí mismo porque el tiempo se agota en sí mismo.

Ilustración: Juan Barros.

La memoria es interpretación.

¿Estás sobrevalorado? Por el hoy…

Y la verdad absoluta de cada día.

Y la religiosidad de lo plural.

Hay muchos conflictos de tránsito…

La realidad en conflicto con las ideologías.

-la épica de la imposición-.

¡El ser se piensa como quien va a vivir!

¿Y como quien va a morir…?

Todo es la percepción que anhelás

-la pretensión de la realidad-.

Todo es como esperamos.

Más que lo que esperamos…

Es como podemos amar lo que podemos hacer. Ilustración: Juan Barros.

¡Sos como creés que te aman!

Todo es como amamos.

El tiempo es una tentación.

Tu rostro es tu desnudez.

Aprendemos a ver mirándonos.

Como te sentís con vos es como te sentís conmigo.

El lugar del otro es nuestra memoria.

Tal cual es tu sacrificio es tal cual creés.

¡Qué se nos confía también es a quién se nos confía!

Al otro no le falta porque a mí no me falta…

Dar gracias nos pone todo al alcance del sentido.

¡Lo mejor que nos pasa es el sentido!

Todo es como te mirás. Ilustración: Juan Barros.

“… el relativismo garantizaría la tolerancia y el respeto recíproco de las personas. Pero, si fuera así, la mayoría que existe en un momento determinado se convertiría en la última fuente del derecho. La historia demuestra con gran claridad que las mayorías pueden equivocarse. La verdadera racionalidad no queda garantizada por el consenso de un gran número de personas, sino sólo por la transparencia de la razón humana a la Razón creadora y por la escucha común de esta Fuente de nuestra racionalidad” (Benedicto XVI). Juan Barros.

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.