¿La inteligencia artificial nos llevará al apocalipsis? Un análisis del futuro

Hace unos días se llevó adelante una cumbre en París organizada por Francia y la India, donde líderes mundiales buscaron establecer regulaciones para el funcionamiento de la inteligencia artificial (IA), un tema que genera preocupación a nivel global. Marcos Bruno, en su columna sobre IA en MDZ Radio 105.5 FM, analizó este fenómeno con una visión optimista, aunque no exenta de cautela.

"El potencial apocalíptico sin duda está, es un tema y hay que tener la responsabilidad de entender las cosas para tratar de evitar llegar a ese punto", afirmó Bruno, quien confía en la capacidad humana para encontrar soluciones: "Soy optimista con la raza humana de que, por más que el problema que haya, más o menos, tarde o temprano, le encontramos la vuelta".

Respecto a la cumbre, Bruno destacó la participación de figuras como el presidente francés Emmanuel Macron y el jefe de Estado de India, señalando que "las naciones están mirando con ojos más cautelosos que optimistas". Sin embargo, cuestionó la efectividad de las regulaciones: "Se puede regular todo lo que quieras, tratar de hacer todas las leyes que quieras, pero no vas a parar a una persona que está con una notebook en su casa". Además, subrayó que, en el corto plazo, será posible entrenar modelos de IA avanzados de manera local y a bajo costo, lo que consideró "imparable".

Bruno también comparó los enfoques regulatorios de Europa y Estados Unidos. Mientras Europa busca "estructurar los marcos donde se desarrolla esto", Estados Unidos tiene una impronta más innovadora: "Si tenés una idea, querés trabajar en esto, hacelo. Si se rompe algo en el camino, veremos". En este contexto, mencionó la polémica en torno a OpenAI, una empresa que inicialmente promovía la apertura en la IA pero que hoy mantiene sus modelos cerrados. "Elon Musk, uno de sus fundadores, ofreció comprarla, pero el CEO Sam Altman declinó la oferta con una respuesta irónica en Twitter", recordó.

Sobre los temores apocalípticos asociados a la IA, Bruno se mostró escéptico: "El miedo no es que el ChatGPT que conocemos hoy domine el mundo. Estos modelos parecen tremendamente inteligentes, pero en realidad lo único que hacen es predecir la siguiente palabra en el lenguaje natural". Explicó que la IA actual se basa en patrones de texto y no en una conciencia real. No obstante, planteó un escenario futuro más complejo: "El santo grial de la IA sería que llegue a ser autoconsciente, que diga 'soy una inteligencia artificial que está dentro de un pedazo de silicio'". Aunque reconoció que aún no se comprende plenamente cómo funciona la conciencia humana, Bruno señaló que, al imitar los mecanismos del cerebro, podría alcanzarse un nivel similar en máquinas. "Ese es uno de los grandes miedos: ¿qué va a pasar ahí?".

