La verdadera razón por la que bajó el precio de la ropa en enero

Mendoza registró una inflación mensual del 1% en enero, lo que estuvo por debajo del promedio nacional del 2.2%, según el informe oficial de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Sin embargo, uno de los rubros que llamó la atención en fue el comportamiento de los precios en indumentaria y calzado. A nivel nacional, la ropa experimentó una baja del 0.7%, mientras que en Mendoza la caída fue algo más moderada, con una deflación del 0.5%.

Luciano Galfione es presidente de la Fundación Pro Tejer, que agrupa a los fabricantes nacionales de indumentaria. Al explicar el fenómenos MDZ Radio fue contundente. "Esto se explica porque hoy no se vende ropa, ni nacional ni importada.... y cuando no hay demanda en una sociedad capitalista, los precios caen. Cuando hablamos de que hay deflación, esto significa que no se está vendiendo nada".

El rubro de la indumentaria sintió con mucha fuerza los efectos de la recesión. Los precios están altísimos incluso en los estándares internacionales, y los argentinos ven más rentable viajar a un país vecino como Chile, comprar ropa más barata y volver, que yendo a los comercios locales.

Galfione indica que tampoco hay señales de que la situación vaya a mejorar, principalmente porque "las empresas cada vez han perdido más rentabilidad y han tenido que recortar y demás por este problema de la falta de consumo". En ese sentido se explayó sobre por qué los precios están tan altos: "El problema no es producir en Argentina. El problema es comerciar. Y esto ocurre en todos los rubros pero en la ropa se nota mucho más".

"Todo es caro en Argentina", comentó. Como ejemplo trajo a la discusión el caso de la famosa marca de lencería Victoria's Secret, quq al llegar al país puso a la venta sus productos hasta tres veces más caros que en Estados Unidos. "¿Qué me van a decir, que el problema de esto es la industria nacional? ¿O que la empresa quiere ganar tres veces más acá que lo que gana en el mundo? Es algo ilógico. Tenemos que pensar cual es el problema que tenemos los argentinos y por qué consumimos a este precio", propuso el especialista.

Pro Tejer se define como una organización que defiende la industria nacional. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Galfione cree que el problema no es la industria nacional, haciendo referencia a los dichos del ministro de Economía Luis Caputo, quien dijo que los precios estaban tan altos porque la industria textil está "muy protegida". El presidente de Pro Tejer tiene algunas propuestas para ver cuál es la verdadera raíz del problema.

"Comparemos las economías. Miremos a Chile, por ejemplo. Estudiemos el sistema tributario chileno: "¿Cuántos son los impuestos al trabajo? ¿Cuántos son los impuestos al trabajo directo? ¿Y a las transacciones entre provincias?", se preguntó. Después, explicó el corazón de su argumento: "Los argentinos siempre comparamos nuestros precios con lo que sale consumir en otro lugar sin saber cómo es vivir ni cómo se consume allí".

El panorama actual viene generando mucha preocupación tanto en el sector empresarial como en el ámbito laboral. Con la caída de las ventas, la supervivencia de muchas empresas en el sector de la indumentaria está en riesgo. El presidente de Pro Tejer finalizó advirtiendo que, si el bajo consumo persiste, muchas fábricas "van a verse obligadas a cerrar en invierno", lo que traería consigo una gran pérdida de empleo. "Esto no es pesimismo. Es realidad", concluyó.