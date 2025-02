En medio de la polémica: el fuerte mensaje de Colombo por la situación de calle que viven cientos de mendocinos

Entre la fe, la religiosidad, el folclore y las tradiciones, la gran procesión de la Virgen de Lourdes al santuario de El Challao no pierde vigencia en Mendoza. Luego de la misma, el arzobispo de Mendoza Marcelo Colombo celebró la misa con un fuerte mensaje por la situación de calle que atraviesan cientos de personas en la provincia.

En medio de la polémica por el cierre de la plazoleta Almirante Brown -que se encuentra en las inmediaciones del Hospital Central- que impulsa la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, el arzobispo pidió una mirada compasiva y comprometida para buscar una solución.

"En esta hora dramática de la humanidad, en este lugar sagrado de nuestra Mendoza, más que nunca queremos pedir a la Virgen, por los pueblos que están en guerra, por las multitudes que en su pobreza buscan un futuro de trabajo y de paz más allá de las fronteras de su patria, por los pobres del mundo entero y especialmente de nuestra patria, por nuestros hermanos y hermanas de la calle que no son nuestros enemigos, por aquellos que sufren la violencia y la trata de personas, las adicciones y enfermedades que no pueden curar por su gravedad o la falta de medicamentos o atención adecuadas, por los jóvenes que no encuentran su lugar en la vida económica, por los que han perdido las esperanzas y se han desenganchado de la vida en comunidad, porque no le ven sentido o porque nadie les ha prestado atención”, dijo Colombo.

"Y pidámosle por nosotros para que tengamos su mirada compasiva y comprometida, que no escapemos de los problemas y que nos juntemos para solucionarlos, que sepamos pedir al Señor lo que nos hace falta, que le insistamos y no dejemos de confiarle que sin Él se nos acaba la fiesta, que no dejemos de animar a nuestros hermanos al seguimiento de Jesús, vino bueno y eterno de los hombres", agregó.

Así fue la procesión a El Challao

Después de una ola de calor que amenazaba la participación en las actividades de la celebración de la Virgen de Lourdes, una brisa fresca y un descenso abrupto de la temperatura acompañaron a los cientos de fieles que se congregaron para participar de los festejos.

Cerca de las 21, la zona de los portones del parque San Martín se colmó de peregrinos dispuestos a caminar dos horas acompañando a la Virgen de Lourdes hasta el santuario en El Challao.

El objetivo central fue compartir la misa que fue presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

Durante todo el día cientos de fieles llegaron al santuario de la Virgen de Lourdes para pedir, agradecer o simplemente celebrar la devoción. Las actividades comenzaron a las 5.30 con el rezo del rosario de la aurora y continuaron durante toda la jornada.

Las fotos de la procesión