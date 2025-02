Cuánto daño provocaría el asteroide 2024 YR4 si golpea la Tierra en 2032

En los últimos días, la comunidad científica advirtió sobre la posibilidad de que un asteroide impacte la Tierra en 2032. Inicialmente, la probabilidad de colisión era menor al 1%, pero tras nuevas observaciones, el riesgo aumentó al 2,4%. Aunque aún faltan siete años para el posible impacto, los expertos ya han identificado algunas regiones donde podría caer. Sin embargo, hay una certeza: no representa una amenaza para la humanidad en su totalidad.

El asteroide en cuestión, denominado 2024 YR4, tiene un diámetro de solo 55 metros. De acuerdo con los científicos de la NASA, su tamaño es insuficiente para provocar una extinción masiva, pero sí podría arrasar con una gran ciudad. Los cálculos indican que, en caso de impacto, liberaría aproximadamente 8 megatones de energía, lo que equivale a más de 500 veces la potencia de la bomba atómica que destruyó Hiroshima, Japón.

Actualmente, 2024 YR4 se encuentra alejándose de la Tierra, pero en el transcurso del próximo medio siglo tendrá varias aproximaciones cercanas. La más preocupante está prevista para el 22 de diciembre de 2032, momento en el que alcanzará su mayor probabilidad de impacto. A medida que se acerque, los científicos afinarán sus cálculos para determinar con mayor precisión su trayectoria y riesgo real de colisión.

Dada su peligrosidad potencial, este asteroide ha sido clasificado en el nivel 3 de la escala de riesgo de impacto de Turín, utilizada para evaluar la amenaza de objetos espaciales. En este nivel, se considera que la situación requiere atención pública y de autoridades si la aproximación ocurre en menos de una década. No obstante, la mayoría de los asteroides en esta categoría suelen ser degradados al nivel 0, lo que indica que la probabilidad de impacto es prácticamente nula.

¿Un asteroide como el que extinguió a los dinosaurios?

Aunque el impacto de 2024 YR4 sería devastador a nivel local, no se compara con el evento que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. Bill Harwood, consultor espacial de CBS News, explicó que, si el asteroide cayera en una zona poblada, el desastre sería inmenso, pero sus efectos no serían globales.

"No sería algo como la roca que mató a los dinosaurios", afirmó Harwood. "No afectaría al clima global, pero sin duda sería un desastre de proporciones incalculables. Por eso todos esperamos que eso no suceda".

Por ahora, los científicos siguen monitoreando la situación sin entrar en pánico, pero manteniendo la vigilancia.

"En este punto, la cuestión es 'prestar mucha atención, conseguir tantos recursos como sea posible para observarlo'", señaló Bruce Betts, científico jefe de The Planetary Society, en declaraciones a la agencia de noticias AFP.