Crece el malestar entre los gendarmes y Bullrich por reclamos salariales

Familiares y amigos de gendarmes, junto con allegados de otras fuerzas de seguridad, realizaron este lunes una nueva manifestación en reclamo de "un sueldo digno" para los agentes en ejercicio.

Una de las manifestantes, esposa de un gendarme, expresó su indignación por los salarios que reciben los agentes: "Combaten el narcotráfico y la delincuencia por 700 mil pesos mensuales", afirmó.

Además, denunció que las familias de los gendarmes enfrentan dificultades para subsistir, ya que muchas esposas no pueden trabajar debido a la distancia con sus familias: "Las mujeres de los gendarmes no podemos salir a trabajar porque estamos lejos de todo, de nuestras familias ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Nos están dando la espalda".

Otro de los participantes, un gendarme retirado, indicó que la protesta busca visibilizar la crisis que enfrentan los agentes de menor rango: "El que no puede vivir es el que está recién ingresado con 750 mil pesos. Y si encima tiene que alquilar, no le alcanza porque mínimo le lleva 350 ó 400 mil pesos. No estamos diciendo nada que no sea la realidad".

"Es una vergüenza que las altas cúpulas no representen a su gente, eso nos indigna como familia, porque adonde nos mandan, vamos", se escuchó en boca de otra familiar presente.

El reclamo se intensificó tras el anuncio de un aumento salarial de emergencia del 5 % por parte del Ministerio de Seguridad, una medida que, según los manifestantes, es insuficiente para paliar la crisis.

En los últimos días, también hubo protestas internas frente al Edificio Centinela en la Ciudad de Buenos Aires y en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, visitó hoy la provincia de Salta, donde se comprometió a mejorar la situación salarial de los integrantes de Gendarmería Nacional. Además, mencionó la posibilidad de ofrecer viviendas del programa Procrear a los miembros de la fuerza.

La funcionaria se encontró con el reclamo de un padre de un gendarme, quien expresó su malestar por el reciente aumento salarial del 5% otorgado a la fuerza. En un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, el hombre explicó que su hijo, con un salario de 25 mil pesos diarios, no puede cubrir los altos costos de alquiler. "Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5%. Gana 25 mil pesos por día, no es nada", expresó el padre, visiblemente molesto.

Bullrich respondió con tono conciliador: "Ustedes tienen que confiar en nosotros, estamos con ustedes. Estamos trabajando para un plan Procrear de viviendas", afirmó, destacando el esfuerzo del gobierno en el aumento salarial. "Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El Gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el 1,5%, más el 1% es un aumento del 7,89%. Nadie está recibiendo ese aumento", insistió la ministra.

La funcionaria también mencionó que, además del aumento, se están gestionando alternativas para resolver los problemas de vivienda de los gendarmes. "Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas. Vamos a tomar todos los planes Procrear que son casas. Téngame confianza, vamos a ir mejorando", prometió Bullrich.

Sin embargo, el padre del gendarme no cedió en su reclamo: "Espero que sea pronto porque no va más", concluyó, transmitiendo la urgencia de la situación.