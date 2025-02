Cómo será el censo que realizará la UNCuyo para conocer a sus estudiantes

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) pondrá en marcha un nuevo censo estudiantil para actualizar el perfil de sus alumnos y mejorar la planificación de políticas universitarias. La iniciativa, que ya se había realizado en 2022 de manera voluntaria, ahora será obligatoria para quienes realicen la inscripción anual a partir del segundo año.

Julio Aguirre, secretario académico de la UNCuyo, destacó la importancia de esta herramienta para conocer a los estudiantes. "Es una enorme herramienta que brinda la oportunidad de conocer un poco más quiénes son nuestros estudiantes. Es un elemento más del sistema de información que tiene la Universidad sobre su comunidad, que le sirve para tomar distintos tipos de decisiones y organizarse en distintas dimensiones del trabajo”, subrayó.

Uno de los objetivos del censo es romper con la imagen tradicional del estudiante universitario como un joven de entre 19 y 25 años. "Esa imagen prototípica debe ser probablemente menos del 50% de nuestros universitarios, después tenemos muchos estudiantes que tienen más de 25 y tenemos muchos que tienen más de 30”, detalló Aguirre.

El censo estudiantil permitirá conocer las condiciones de vida y estudio. Foto: UNCuyo.

El censo también relevará información clave sobre las condiciones de estudio de los alumnos. "Muchos trabajan, otros tienen familia o cuidan a personas, algunos trabajan en cosas que tienen que ver con sus carreras, otros trabajan en cosas que no tienen nada que ver, algunos tienen un lugar donde estudiar todos los días en su casa, otros no lo tienen, algunos tienen computadora, otros no la tienen", explicó el funcionario, subrayando que estos datos permitirán ajustar las políticas universitarias a las necesidades reales del alumnado.

Los detalles de cómo se implementará el censo

A diferencia del anterior, este censo será obligatorio y se completará al momento de la inscripción anual en la plataforma SIU Guaraní. Es un formulario breve, que no toma más de 10 minutos y garantiza el anonimato de los encuestados", aseguran desde la UNCuyo. La información está protegida por la Ley N° 17622 de Secreto Estadístico.

El secretario académico enfatizó la relevancia de la participación estudiantil: "Muchos grupos minoritarios dentro de la Universidad necesitan políticas específicas y sin datos concretos es difícil planificarlas. Por eso es clave que todos respondan a conciencia".

Datos clave para planificar el futuro

Con los datos obtenidos, la UNCuyo podrá anticiparse a distintos escenarios y diseñar estrategias para mejorar la experiencia educativa. Aguirre detalló que contar con esa información puede ayudar, por ejemplo, a entender cuántos estudiantes tienen personas a cargo y a partir de eso pensar en las metodologías de cursado, o cuántos de ellos van con sus niños a cursar y a partir de esto construir lactarios en las Facultades.

La UNCuyo tiene más de 30.000 estudiantes. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

“De igual modo, en un contexto de restricción presupuestaria, en donde necesitamos reforzar las becas, tenemos que saber cuántos estudiantes potencialmente las están necesitando. O si queremos más becas de conectividad, tenemos que hacer una estimación de cuánto de los más de 30.000 estudiantes de grado y pregrado tienen, realmente, problemas de acceso a internet. Para anticiparnos a un escenario en el cual vamos a ir aumentando los grados de virtualidad en la educación, primero necesitamos garantizar que todos vayan a poder acceder”, profundizó el secretario.

Los primeros informes estadísticos se esperan para mediados de año, y hacia finales de 2025 la información estará disponible en formato de infografías y publicaciones académicas.

Un proyecto con continuidad

Desde la UNCuyo esperan que este censo se convierta en una herramienta sistemática para evaluar la evolución de la comunidad universitaria a lo largo del tiempo. "La importancia de este tipo de información no es solamente tener la foto, sino poder reconstruir eventualmente la película de lo que fue pasando", concluyó Aguirre.