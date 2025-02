La comunidad LGTBIQ+ también tiene su marcha en Mendoza

La marcha del colectivo LGTBIQ+, que este sábado se despliega a nivel nacional en repudio a las políticas del presidente Javier Milei y sus dichos en el Foro Mundial de Davos, se congregó también en Mendoza desde las 18.

El epicentro de la concentración fue la plazoleta Vergara, ubicada en las intersecciones de Belgrano, Tiburcio Benegas y Arístides Villanueva. Desde allí marcharán por Arístides hacia el oeste hasta Paso de Los Andes, luego Emilio Civit, Sarmiento hasta llegar a la Plaza Independencia.

"Nos convocamos como en todo el país contra los dichos del actual líder de nuestro país, porque no le podemos decir presidente a una persona que no tiene los ideales de todos, todas y todes. Tenemos la emoción de decir que apoyamos nos solo a la comunidad LGTBIQ+ sino también a los jubilados, a los universitarios, a toda la gente que se está muriendo de hambre, a los que no llegan a fin de mes, a los que le quitaron sus pensiones, a los discapacitados que le quitaron también las pensiones. Estamos acá en representación e todas las familias mendocinas", señaló Mia Pilar Brissio, una de las participantes.

Yo soy una de las integrantes del cupo laboral expuestas y expulsadas supuestamente porque no doy con los ideales que hoy tiene nuestro país, necesitamos que la gente sepa que estamos en las calles por todo Mendoza", agregó.

