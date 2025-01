Con esperanza por el cambio, los venezolanos se concentraron en Plaza de Mayo contra el régimen de Nicolás Maduro

En medio de una jornada de tensión, marcada por la detención de la líder de la oposición en Venezuela, María Corina Machado, y el anuncio de su posterior liberación, cientos de venezolanos que residen en Argentina se concentraron en la histórica Plaza de Mayo para manifestar su rechazo al régimen de Nicolás Maduro, así como para apoyar al presidente electo Edmundo González Urrutia a un día de la que debería ser su asunción presidencial.

Desde las 17, cientos de venezolanos comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo, portando banderas, carteles y prendas con los colores azul, amarillo y rojo, para mostrarle al mundo que, a pesar de estar lejos de su país, llevan sus colores a todos lados y se encuentran firmes apoyando a las figuras políticas que prometen una Venezuela libre, tras años de un régimen represivo, corrupto y autoritario.

La esperanza, la alegría y la fuerza fueron los estados que reinaban esta tarde frente a la Casa Rosada. Cada persona que llegaba a concentrarse con los suyos, manifestaba el profundo deseo de que la realidad de la República Bolivariana de Venezuela cambie a partir del 10 de enero; con el deseo de que Venezuela vuelva a ser como era antes de la dictadura de Nicolás Maduro.

Los presentes llevaron todo tipo de carteles en repudio a la dictadura de Maduro. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ

La concentración en el centro porteño fue una más de las tantas que se dieron a lo largo del país, así como en distintas ciudades Venezuela y del mundo, en rechazo al anuncio de jura presidencial por parte de Maduro.

Los esperanzadores mensajes de los venezolanos que sueñan con una Venezuela libre

Nai Sil Pinto, una venezolana que reside en la Ciudad de Buenos Aires desde hace cinco años, dijo a MDZ que moviliza "con esperanza por un cambio para Venezuela". "Ya esperamos tanto que ahora falta un poco más para ser libres", expresó. Consultada sobre las denuncias por la detención de María Corina Machado, respondió: "Ella sabía que esto podía pasar y es tan inteligente que sabe cómo salir de la situación. Ella sabía que era una opción (la detención). Nosotros tenemos que ordenarnos detrás de ella y que nos guíe".

Junto a su familia, María Figueredo se acercó a Plaza de Mayo para alzar su voz. Ella tuvo que dejar su país y emigrar hacia la Argentina hace tres años porque allá se estaban "muriendo de hambre y la salud era horrible". "Así como Dios nos dio la oportunidad de conocer este país, queremos que Dios le de fuerza a nuestras familias en Venezuela para que sigan adelante resistiendo todo lo que están pasando, porque la cosa no está fácil para ellos", declaró la mujer que levantaba carteles con las insignias de "Resistencia" y "Gloria al pueblo bravo".

"Esa señora es un tronco estratégico y esa mujer no se va a dejar agarrar así nada más. Esperamos que salga y ella nos diga qué fue lo que pasó por lo que hemos vivido y hemos visto", aseguró la mujer que tiene la esperanza de "volver a pisar su tierra con un presidente y con Venezuela libre". "Yo quiero morir en mi tierra", concluyó con esperanza.

Mirá la entrevista a los manifestantes venezolanos

Ciro Núñez es otro de los venezolanos que eligió a la Argentina como su segundo país para vivir, luego de decidir irse de su tierra natal, hace seis años, por "la situación completamente precaria de Venezuela". Al momento de partir, percibía "sueldos de cinco dólares, no había gasolina, no había agua, no había gas, no había comida ni luz". "Recuerdo que yo estudié la carrera universitaria y algunas tardes tocaba estudiar con velas porque había cortes de luz programados", evocó el hombre en diálogo con MDZ, en medio de la concentración.

Estos años, para Núñez, el mundo fue testigo "del retroceso económico increíble de Venezuela" que, por su parte, "el Gobierno de Maduro niega y que empeora cada día más". "Esta dictadura logró que la mayoría estemos afuera, en países distintos, como pasa en la dictadura cubana, donde la gente prefiere arrojarse en el mar y que lo coman los tiburones a quedarse bajo el mando de un régimen dictatorial", manifestó.

Mirá la entrevista a los manifestantes en la Plaza de Mayo

"Hay gente muriendo, hay gente que quiere ser libre, que quiere justicia. Esto no se puede ignorar. Mi mensaje es que los venezolanos que están allá no pierdan la fe", expresó el joven con un mensaje esperanzador, citando a la líder opositora, María Corina Machado: "Esto se acabó. A partir de ahora todo lo que haga esa narcodictadura es condenarse".

Respecto a la detención de María Corina Machado, la tarde de este jueves, Núñez consideró que se demostró que "si el Gobierno le hace algo, como dicen los argentinos, 'se pica todo'". A Maduro y a Diosdado les mandó un mensaje final: "Ustedes son los que tienen miedo porque ya perdieron, no les queda vuelta atrás. Agarren las maletas y preparensé porque lo que les viene es candela".