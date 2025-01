Muro en la UNCuyo: los números de la inseguridad y la opinión de los expertos

La construcción del cierre perimetral del campus de la UNCuyo comenzó a construirse hace unos meses como una medida tendiente a disminuir la inseguridad y delimitar el predio. Sin embargo, los mil metros lineales de medianera provocaron opiniones encontradas entre los que apoyan la medida y aquellos que la tildan de discriminatoria.

La discusión comenzó en redes sociales cuando se viralizaron imágenes del muro de hormigón que le costó a la UNCuyo casi 500 millones de pesos y consta de aproximadamente mil metros lineales.

Desde la UNCuyo expresaron que durante los dos primeros años de gestión, los fondos destinados a seguridad han sido insuficientes para dar respuesta a un problema creciente. Si bien existe un destacamento en la entrada al predio universitario y garitas de seguridad en los estacionamientos de las unidades académicas, la realidad es que no hay personal que pueda mantenerse en el lugar y los hechos de inseguridad aumentan.

Los robos en las playas de estacionamiento de las facultades son constantes, sin embargo casi no hay registros porque no hay cámaras de seguridad que ayuden al esclarecimiento de los hechos. Sobre este tema, las autoridades de la UNCuyo están trabajando para brindar servicio de fibra óptica al campus que provea la calidad de internet suficiente para monitorear la zona. Por otro lado, no hay estadísticas de la cantidad de delitos ya que muchas víctimas no se denuncian.

"Tuvimos 6 hechos de gravedad el año pasado y delitos muy violentos que no siempre se denuncian. Se llega a esta solución después de reuniones con los empleados del comedor, las residencias y las facultades de Derecho y Educación”, explicó la secretaria general de la UNCuyo, Estefanía Villarruel y agregó: “Los trabajadores pidieron el cierre porque ven como entra gente por ese lugar, se esconde y roba. Todo fue evaluado por un comité de expertos en seguridad, ingeniería y arquitectura. Después fue aprobado por el Consejo Superior en el plan de obras del año pasado”.

La construcción del cierre perimetral del campus de la UNCuyo comenzó a construirse hace unos meses. Foto: Alf Ponce Mercado /MDZ

Las voces de los expertos

Bórmida, una de las firmantes, explicó cómo reaccionaron los especialistas al ver la obra. "El lunes al mediodía, en nuestro Observatorio de Arquitectura, empezaron a circular fotos. Nos impactó la agresividad de la estructura y su impacto en la calidad del espacio público. La UNCuyo siempre fue un modelo de campus por su tratamiento paisajístico, que se abre a la ciudad, al parque".

Sobre la justificación de la universidad, que vinculó la decisión a la inseguridad, Bórmida señaló que "la inseguridad y la delincuencia es un problema que ocurre; toda Mendoza está enrejada". En ese sentido, la arquitecta rechazó las acusaciones de xenofobia que surgieron en el debate. "Se ha dicho que la UNCuyo quiere separarse de los barrios populares. No confundamos. El problema es la inseguridad y la falta de políticas para enfrentarla. Este muro es la respuesta a una situación grave".

Sin embargo, cuestionó la agresividad de la medida, señalando que se pueden colocar otro tipo de barreras de seguridad como rejas. "La delincuencia ha evolucionado de una manera tan peligrosa que la gente, ya sea un privado o una institución pública, tienen que defenderse de alguna manera. Pero el medio que han usado, es decir, las paredes, son muy agresivas realmente".

"Este muro es un símbolo. Lamentablemente ha erosionado y ha perjudicado la calidad del espacio público, las relaciones entre lo privado y lo público y ha provocado también un debate muy fuerte, pero a mí me parece que el debate tiene que terminar encarándose y dirigiéndose hacia las causas del problema", concluyó Bórmida. El muro le costó a la UNCuyo casi 500 millones de pesos. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Dónde está el muro

El cierre perimetral está en el ingreso oeste de la UNCuyo, va por Champagnat y bordea el canal que está sobre Gran Capitán Sur. “Este proyecto no solo responde a una necesidad de seguridad, sino que también tiene implicaciones importantes en la vida diaria de quienes forman parte de la comunidad universitaria. Con el cierre perimetral, se espera reducir el acceso no autorizado y mejorar la vigilancia en áreas estratégicas del campus, lo que proporcionará un ambiente más seguro para estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo”, aclararon desde la casa de estudios en un comunicado oficial.