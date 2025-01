Expertos desarrollaron una inteligencia artificial que logra predecir el cáncer de mama

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta capaz de transformar la vida de las personas. Desde la automatización de tareas hasta la revolución en la medicina, la IA ha demostrado ser una aliada poderosa.

Sin embargo, su impacto no está exento de controversias. La automatización de empleos, las cuestiones éticas y los desafíos de privacidad son temas que generan debates en todo el mundo. A pesar de ello, los logros en campos como la salud no dejan de asombrar.

Un ejemplo destacado es el desarrollo de una IA que puede predecir el riesgo de padecer cáncer de mama, uno de los avances más importantes en la lucha contra esta enfermedad que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Esta capacidad de anticipación, impensada hace algunas décadas, abre nuevas puertas para la prevención, permitiendo detectar riesgos con años de anticipación y ofreciendo una oportunidad única para salvar vidas.

Científicos desarrollaron una IA que predice el cáncer de mama. Foto: Shutterstock

Cómo funciona la IA que predice el cáncer de mama

La inteligencia artificial y sus algoritmos ya han demostrado su eficacia en la evaluación del riesgo de cáncer de mama, incluso hasta cuatro o seis años antes de un diagnóstico. Según un estudio llevado a cabo por el Instituto de Salud Pública (FHI) de Noruega, investigadores noruegos y estadounidenses analizaron retroactivamente las mamografías de 116.495 mujeres que participaron en un programa de detección entre 2004 y 2018.

De este grupo, 1.607 mujeres desarrollaron cáncer de mama. Utilizando un algoritmo de inteligencia artificial disponible comercialmente, los científicos pudieron identificar con precisión qué mujeres tenían un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y, lo que es aún más impactante, determinar cuál de las mamas estaba en peligro. Solveig Hofvind, directora del programa de detección y del proyecto de inteligencia artificial, explicó que "la mama que desarrolló cáncer tenía una puntuación de inteligencia artificial aproximadamente el doble de alta que las otras".

El estudio, publicado en el Journal of the American Medical Association Network, demuestra que los algoritmos de IA pueden ser empleados para mejorar los programas de detección, haciéndolos más personalizados y eficientes. Esto no solo permite la detección temprana de casos potenciales, sino que también podría reducir costos y dirigir los recursos médicos hacia las poblaciones con mayor riesgo.