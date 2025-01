El camino del Yoga cruza fronteras: una formación virtual que transforma vidas

El yoga es mucho más que una práctica física; es una filosofía de vida que integra cuerpo, mente y espíritu, y que tiene el poder de transformar profundamente a quien lo practica. El camino para convertirse en profesor de yoga no solo implica adquirir herramientas para enseñar a futuros docentes, sino que también conlleva un proceso de autodescubrimiento y bienestar personal. La formación que propone Sri Sri School of Yoga abarca los cinco caminos fundamentales del yoga: el de la devoción (Bhakti yoga), el de la acción desinteresada (karma yoga), el del conocimiento (Jñana yoga), el de la disciplina mental (Raja yoga) y el yoga físico y de las energías internas (Hatha yoga).

Esta visión integral proporciona a los estudiantes no solo la capacidad de enseñar las posturas físicas, sino también los aspectos filosóficos y espirituales, lo que les permite guiarlos hacia una comprensión profunda del yoga como estilo de vida. Varios de nuestros estudiantes y egresados de la escuela han mencionado que experimentaron una transformación personal durante la formación. Sentían que vivían ‘en piloto automático’ y el yoga les permitió ser más conscientes de sus pensamientos y emociones.

La importancia de la respiración y la meditación en el yoga

Además de las posturas, el yoga otorga un énfasis especial a la respiración y la meditación, herramientas esenciales para el bienestar integral. A través de técnicas de respiración (pranayamas) y la práctica regular de la meditación, los estudiantes aprenden a calmar la mente, reducir el estrés y alcanzar una mayor ecuanimidad. La meditación y la respiración constituyen el núcleo del yoga, ya que nos permiten conectar con nuestra verdadera naturaleza, más allá del cuerpo físico. Estas prácticas no solo enriquecen la experiencia personal, sino que son vitales para quienes desean enseñar yoga, permitiéndoles guiar a otros en su propio proceso de transformación.

Una experiencia educativa que trasciende fronteras

Con una duración de 500 horas, esta formación está basada en un programa desarrollado en India, cuna del yoga, con la intención de llegar a cada rincón del mundo. Cuenta con varias certificaciones reconocidas internacionalmente, como la de la Yoga Alliance Internacional, la del Ministerio de Yoga y Ayurveda de la India, de la Yoga Association de India y de El Arte de Vivir.. Además, su modalidad 100% virtual permite que personas de todo el país y la región accedan a ella. A lo largo de la formación, cada estudiante está acompañado de una tutoría personalizada, lo que facilita una experiencia más cercana y adaptada a sus necesidades.

Desde su llegada a Latinoamérica hace una década, Sri Sri School of Yoga ha formado a más de 2.300 egresados y actualmente cuenta con 850 estudiantes de 17 países. Un aspecto destacado de la escuela es su capacidad de llegar a lugares remotos e incluso a personas en situaciones vulnerables, como el programa implementado en cárceles, donde un grupo de internos completó la formación usando celulares en sus celdas. Tres de ellos ya se han graduado, y uno enseña yoga a sus compañeros. Uno de los participantes comentó que ‘el yoga me dio paz interior en un lugar lleno de caos, y ahora tengo una herramienta para cambiar mi vida y la de los demás. Estas historias son un claro ejemplo de cómo el yoga puede generar transformaciones no sólo individuales, sino también sociales.

La formación no se termina con la graduación; los egresados tienen la posibilidad de continuar especializándose con posgrados y formación continua, como tercera edad, embarazadas, niños o personas en contextos de alto estrés. Estudiar y practicar yoga no solo representa la oportunidad de adquirir una nueva profesión, sino también el comienzo de un camino de transformación personal. La formación integral que propone Sri Sri School of Yoga prepara a los futuros instructores para ser guías capaces de inspirar cambios positivos en sus comunidades y ofrecer las herramientas necesarias para que otros encuentren el equilibrio y la paz en sus vidas.

Hay charlas informativas gratuitas y virtuales. Para más información haciendo click aquí

Lolo González Pape.

* Lolo González Pape, coordinador general de Sri Sri School of Yoga en Latinoamérica.

IG: @srisrischoolofyogalatam