¿Qué es TramBUS? El nuevo sistema de transporte eléctrico de las calles de Buenos Aires

Este miércoles, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri presentó el nuevo Sistema Integrado de Movilidad Urbana, que comprende, entre otros, la implementación de "trambuses": "Queremos estar dentro de las diez mejores ciudades del mundo en materia de movilidad", expresó el jefe de Gobierno porteño en la presentación del proyecto.

Jorge Macri presentó este miércoles el nuevo Sistema Integrado de Movilidad Urbana. Foto: Captura / Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

TramBUS consiste en un sistema de transporte eléctrico que combina características de colectivo y tranvía. El vehículo, sin embargo, no requiere vías ni catenarias, debido a que no posee ruedas. Al ser eléctrico, no generará emisiones y sus baterías se recargarán en las estaciones mientras suben y bajan los pasajeros. Tendrá una capacidad de entre 75 y 85 personas por unidad y significa una inversión de 27,7 millones de dólares.

Actualmente, este proyecto está en pleno proceso de licitación. La apertura de ofertas está prevista para el 24 de enero y el gobierno no espera prorrogar más allá de esa fecha. “Con el Trambus estamos afrontando nuevos desafíos para mejorar la accesibilidad y la movilidad urbanas: que la gente se pueda desplazar mediante el uso de vehículos más sustentables. Y a la vez, trabajamos en conectar zonas de la Ciudad que hoy lo necesitan, como sucederá en el casco histórico con los buses eléctricos”, sostuvo Macri.

En principio, según el portal del Gobierno de la Ciudad, el sistema comenzará a funcionar con una flota de 20 unidades y conectará Ciudad Universitaria con Retiro para facilitar la transferencia de pasajeros a la red ferroviaria, el subte y el Metrobus. Por otro lado, eventualmente se podrá aplicar el sistema de multipago, es decir, la posibilidad de abonar con tarjetas de crédito, SUBE y celulares con NFC, como ya ocurre con los subtes. La tarifa todavía no está definida.