Acuerdo entre Aerolíneas y LATAM: los beneficios en conexiones y millas

Aerolíneas Argentinas y LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia y LATAM Airlines Perú celebraron acuerdo de código compartido, lo que les permitirá a las respectivas líneas aéreas vender pasajes en vuelos domésticos de la otra parte a pasajeros en conexión con un vuelo internacional.

“La oferta está disponible desde hoy a través de los canales de ventas de las líneas aéreas y aplica para vuelos operados a partir del 1° de febrero, excepto aquellos desde, hacia y dentro de Perú, que se encuentran sujetos a aprobación gubernamental y estarán disponibles para vuelos operados a partir del 1° de abril”, informaron en un comunicado conjunto entre las empresas.

“La publicación de estos códigos compartidos permitirá ofrecer a los clientes inicialmente acceso a más de 100 destinos en conexión dentro de Sudamérica, incluyendo destinos nacionales en Argentina, Brasil, Colombia y Perú”, agregaron.

El acuerdo es con LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Colombia y LATAM Airlines Perú.

De esta forma, los pasajeros de LATAM y Aerolíneas Argentinas podrán adquirir vuelos en conexión entre ambas aerolíneas, como, por ejemplo: de Sao Paulo a Bariloche en un vuelo de LATAM Airlines Brasil a Aeroparque, que conecte con un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Bariloche; o de Buenos Aires a Cuzco en un vuelo de Aerolíneas Argentinas a Lima, que conecta con un vuelo de LATAM Airlines Perú a Cuzco.

Por otra parte, el inicio de los códigos compartido entre Aerolíneas Argentinas y las filiales del grupo LATAM en Ecuador y Paraguay será informado oportunamente.

Qué pasa con las millas

Asimismo, a partir del 1° de febrero todos los socios LATAM Pass y Aerolíneas Plus podrán elegir acumular millas LATAM Pass o Aerolíneas Plus en cualquiera de sus vuelos del grupo LATAM y Aerolíneas Argentinas, aun cuando no sean vuelos operados en código compartido. Esto no incluye aún el canje de millas, que se comunicará próximamente.

LATAM Pass es el programa de lealtad de LATAM Airlines que premia a sus socios con beneficios exclusivos y, según la categoría, mejora su experiencia a bordo. Cuenta con más de 48 millones de socios, quienes pueden acumular millas LATAM Pass de diversas maneras y canjearlas por vuelos en nuestra amplia red de destinos, por productos o servicios.

Aerolíneas Plus es el Programa de Fidelidad de Aerolíneas Argentinas, con beneficios exclusivos para pasajeros frecuentes. Aerolíneas Plus permite acumular y canjear millas para volar en una amplia red de destinos en todo el mundo.