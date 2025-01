Qué dice el informe preliminar del accidente en el aeropuerto de San Fernando

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) difundió en la tarde de este viernes el informe preliminar del accidente de aviación ocurrido el pasado 18 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, en el que fallecieron dos personas.

El piloto Martin Fernández Loza y su copiloto Agustín Orforte fueron las dos víctimas fatales del siniestro que ocurrió cuando la nave tocó la pista del aeropuerto a las 13.18 de ese miércoles, según la información oficial.

Las causas por las cuales se produjo el accidente aéreo se encuentran bajo investigación, aunque en ese momento trascendió que el avión dejó una impactante huella en el pasto y se llevó por delante el alambrado perimetral hasta estrellar a metros de un grupo de casas que rodean el aeropuerto.

Este viernes se conocieron los resultados del Informe Preliminar sobre el accidente de la aeronave Bombardier Challenger 300, matrícula LV-GOK.

Dicho informe cuenta con información recopilada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos de la Junta de Seguridad en el Transporte y presenta los hallazgos preliminares, sujetos a modificaciones conforme avance la investigación.

"La investigación de la JST tiene un carácter estrictamente técnico. No genera en sus conclusiones ninguna presunción de culpas o responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre los hechos investigados", aclara el texto difundido, previo a dar detalles de las pruebas recogida en torno al accidente.

"Aproximadamente a las 16:19 horas, luego de 35 minutos de vuelo, durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de San Fernando, la aeronave tuvo una excursión de pista y finalizó su recorrido fuera de los límites del aeropuerto. Como consecuencia del suceso, la aeronave se incendió y la tripulación a bordo falleció", comienza repasando el documento de la JST.

Datos que trascienden en el informe

El análisis, conclusiones y recomendaciones de seguridad operacional serán publicados en el Informe de Seguridad Operacional, pero algunos datos que trascienden este estudio señalan que la posición final de la aeronave fue a 230 metros del extremo de pista y aproximadamente a 30 metros más allá del alambrado perimetral del Aeropuerto Internacional de San Fernando.

Según el cuerpo de bomberos, “al momento del suceso, el aeropuerto tenía la categoría 520 para la extinción de incendios, con una autobomba de 6.000 litros de agua, 725 litros de espuma y 180 kg de polvo químico seco. Según lo relevado, en ese momento estaban operativos y con carga completa dos camiones autobomba”.

Además, expresa que el área destinada al SSEI se observó la presencia de aeronaves en desuso que obstaculizaron el tránsito rápido de los camiones de bomberos. "Estas aeronaves no se encontraban ancladas al suelo y varias no contaban con cuñas de estacionamiento", expresa el informe.

Se constató por otro lado que, el 28 de octubre de 2024, la Policía Federal Argentina (PFA) notificó mediante comunicación oficial a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) sobre la presencia de estas aeronaves que dificultan el rápido accionar de la dotación de bomberos.

Según las entrevistas realizadas con el personal de bomberos, la conexión de repostaje de agua no contaba con la presión suficiente para realizar una carga rápida de los tanques, situación que se encuentra en proceso de investigación. Además, la tolva de carga rápida de espuma requería que el personal accediera al techo del vehículo, el cual no contaba con barandas de protección, y no disponía de una escalera que facilita un acceso rápido.

En tanto, desde el momento en que la aeronave inició la excursión de pista (+0:00) hasta que las autobombas ARFF y de apoyo transitaron por la calle de rodaje Charlie, transcurrieron 2 minutos y 38 segundos (+2:38).

Por otro lado, la investigación señala que la cabina de mando, donde se encontraban los tripulantes mantuvo su integridad estructural, incluso después de que se sofocara el incendio. El equipo de investigación constató que la puerta de la cabina se encontraba cerrada y orientada hacia arriba en un ángulo de 45 grados.

También, la aeronave contaba con una salida de emergencia situada en la sección media de la cabina de pasajeros. Esta zona resultó completamente destruida producto del incendio. La información sobre las comunicaciones se encuentra desarrollo.

Por último, se expresó que el 18 de diciembre de 2024, la aeronave con matrícula LV-GOK realizó dos vuelos. En el primero, despegó del Aeropuerto Internacional de San Fernando con destino al Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce para trasladar pasajeros. En el segundo vuelo, retornó al Aeropuerto Internacional de San Fernando únicamente con la tripulación de vuelo a bordo. Como conclusión, asegura que trayectoria del vuelo accidentado mostró diferencias significativas a las que tuvieron los 10 vuelos anteriores en esa misma pista.