Hartazgo de los vecinos en Potrerillos por la recurrente falta de agua

Los vecinos de Piedras Blancas, en Potrerillos, se han visto nuevamente afectados por la falta de suministro de agua potable. Este problema ha sido recurrente a lo largo de los años y es una fuente constante de frustración ya que, entre todos los inconvenientes, también dificulta la estadía de los inquilinos el medio de la temporada de verano.

Mariano Prieto, vecino de la zona, expresó su descontento en MDZ Radio. Según relató, las lluvias provocaron que el agua en la vertiente que abastece la zona se pusiera turba, lo que llevó a la suspensión del servicio. “Ayer a las 10 de la mañana nos cortaron nuevamente el suministro, y desde entonces no hay agua", comentó.

Prieto explicó que la falta de agua potable es causada por una interrupción en el sistema: "Dependemos de un servicio de Irrigación de vertiente directa. Tienen un piletón más arriba de Piedras Blancas". Este sistema es absolutamente necesario porque a la altura de esa localidad el agua no es potable. "La indignación llega porque este es un problema recurrente. Que no haya filtros ni espacios de almacenamiento de agua no depende del clima", argumentó.

El problema se profundiza cuando llueve constantemente como en los últimos días. Las lluvias, combinadas con el deshielo de la nieve en las cumbres por el verano, generan una acumulación de agua sucia que interrumpe el suministro. Además, para Prieto "todo empeoró cuando recibimos la factura de Irrigación con un aumento del 100%". De todas formas, el vecino aclaró que "las personas de Irrigación nos responden siempre. Son impecables. Nunca te dejan sin respuesta. Pero no tienen las herramientas para solucionar el problema".

Parador turístico en Potrerillos. Foto: Gentileza Parador N° 1

Por otro lado, un vecino que esperaba la temporada de verano también sufrió las consecuencias de la falta de suministro. Los inquilinos que alquilaban en su propiedad "se terminaron yendo porque no soportaron estar así", confirmó.

Otra vecina también compartió su indignación con MDZ, y dijo que este es "un problema recurrente que viene pasando hace muchos años. La pileta de almacenamiento sigue igual, los filtros también y, usualmente, el agua es turbia. Ni siquiera toman la responsabilidad de conseguir camiones cisterna para abastecimiento". Además agregó que "el equipo de Irrigación del pueblo trabaja siempre, por lo que el problema radica a otra escala".

Desde Irrigación confirmaron que están esperando a que el agua baje para poder limpiar el sistema. Por la acumulación de agua "el panorama no es bueno" y, además, no están recibiendo asistencia por parte de la municipalidad.