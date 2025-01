Incendio en una universidad de San Telmo: 20 personas asistidas

Este miércoles se registró un incendio en la sede de la Universidad Abierta Interamericana en el barrio porteño de San Telmo. Bomberos de la Ciudad, efectivos de la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER) y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) se encuentran trabajando en el lugar, donde fueron asistidas 20 personas.

De acuerdo con las primeras informaciones trascendidas, el incendio se registró en los pisos 6, 7 y 8 de la sede de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), ubicada en avenida San Juan al 951. Fuentes policiales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que el incendio habría iniciado luego de que una bolsa de residuos se prendiera fuego en un baño de la UAI.

“Al no haber clases solo se encontraba personal de planta que se autoevacuó”, aseguraron fuentes policiales a NA.

En total, 20 personas debieron ser atendidas por el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) como medida preventiva, pero no se reportaron heridos graves.

Mirá el video del operativo en la UAI por el incendio

“En el séptimo piso los bomberos detectaron que había tomado fuego una bolsa de residuos en un baño y que en el lateral derecho exterior del sexto piso se había gestado fuego provocado por extractores de aire, extendiéndose inclusive hasta el octavo”, detallaron las fuentes policiales.

Por su parte, los Bomberos de la Ciudad, junto con la Brigada Especial Federal de Rescate (BEFER), realizaron tareas para controlar y extinguir el incendio. Además, inspeccionaron minuciosamente las once plantas del edificio afectado y el inmueble contiguo, también destinado a actividades educativas.

Noticia en desarrollo...