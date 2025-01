Vacaciones 2025: el dato que celebra el Gobierno y preocupa a los prestadores

La ocupación turística alcanzó el 61% en Mendoza en la primera quincena de enero, según los datos del Emetur. Desde el Gobierno provincial festejan la cifra de las vacaciones de verano porque está 5 puntos por encima de los números del año pasado. Sin embargo, la cifra preocupa a los prestadores que esperan que las estadísticas mejoren para la Fiesta de la Vendimia.

Según los datos suministrados por el Observatorio Turístico, la ocupación ponderada, entre todas las modalidades de alojamiento y todas las zonas turísticas, entre el 1 y el 15 de enero de 2025, superó el 61%, con aproximadamente 180 mil visitantes. Esto implica un incremento de 5,39 puntos porcentuales, respecto al 56% registrado en el mismo período de 2024.

“Teniendo en cuenta la devaluación de fines de 2023 y principios de 2024, que afectó al sector durante el año pasado, la primera quincena de este año ha presentado un leve repunte, gracias a la estabilidad económica”, dijo la presidenta del Emetur, Gabriela Testa.

A Mendoza llegan turistas de Chile y Brasil.

“Mendoza ya no presenta estacionalidad y el verano nunca fue la temporada más fuerte, en materia turística, para la provincia, teniendo en cuenta de que no somos un destino de sol y playa. No obstante, estamos trabajando para ofrecer experiencias de Turismo de Cercanía, para toda la familia, en contacto con la naturaleza y el verano es la época ideal”, agregó la funcionaria.

Los turistas que vienen a Mendoza

En general, a Mendoza llegan familias, parejas y grupos de amigos. Desde el Gobierno de Mendoza aseguraron que están trabajando en conjunto con los municipios y el sector privado en una campaña de Turismo de Cercanía, a través de la cual se muestran experiencias para todas las edades y presupuestos, además de seguir promocionando a la provincia, a nivel nacional e internacional, con pauta publicitaria en medios tradicionales y redes.

Esto hace que los números de visitantes en Mendoza estén constituidos por turistas nacionales, principalmente de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba e internacionales, sobre todo de Chile y Brasil. Además, como viene ocurriendo desde hace varios años, en la temporada estival, visitan la provincia muchos europeos y norteamericanos, que vienen a hacer andinismo.

Valle Grande en San Rafael

Importe aporte para la Provincia

Teniendo en cuenta la llegada de 180.000 turistas, en estos primeros días del año, ingresaron a Mendoza $56.158,23 millones de pesos, considerando una estadía promedio de 4,2 días y un gasto diario de $74.245,02, por persona. Cabe destacar que cerca de un 40% de los visitantes se hospeda en casa de parientes y amigos.

Las bodegas son una de las opciones más elegidas.

Según los datos del Observatorio, la preferencia por destinos de naturaleza volvió a ser protagonista. Las Villas de San Rafael encabezaron la lista, con un 83% de ocupación, seguido por Potrerillos (81%), Ruta 82 y Cacheuta (73%) y Tunuyán (58%). Uspallata se ubicó en un 47%, mientras que Tupungato y San Carlos registraron el 45% y 58%, respectivamente. Malargüe, por su parte, alcanzó el 50%.

La Laguna del Diamante, La caverna de las brujas y otras reservas naturales provinciales también mostraron su poder de atracción, en particular para quienes buscan trekking, montañismo y contacto directo con la Cordillera de los Andes.