"Fue solo plata y no amores": qué pasó con los ladrones del robo del siglo

"En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores", dejaron impreso en un cartel, luego de darse a la fuga con aproximadamente 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas de oro. Curiosamente, fueron "los amores" no robados en el Banco Río de Acasusso los que hicieron que lo detuvieran. Hasta a los ladrones del Robo del Siglo se les escapan los detalles cuando se trata del corazón. En el 19 aniversario de aquel atraco, repasamos el presente de sus protagonistas.

Al final sí fueron amores

Alberto De La Torre, Beto, el médico, interpretado por Rafael Ferro en El robo del siglo, no robó amores en el Banco Río, pero sí los robó por ahí. Eso fue lo que vio Alicia Di Tulio, la pareja de De La Torre, quien asegura que lo vio con otra mujer con quien, según ella, tenía pensado escaparse. Eso hizo que Di Tulio fuera hasta la Policía y lo delatara.

Ese 13 de enero de 2006, De La Torre entró a la sucursal del Banco Río de Acasusso vestido de médico. El objetivo era doble. Por un lado, se intentaba aludir a cierto arquetipo social. La idea del maestro o el médico es popular en la sociedad, y se buscaba que los rehenes se sintieran más seguros. Además, también buscaba confundirlos en la rueda de reconocimiento. Al poner un rasgo tan sobresaliente como el del guardapolvo blanco, se intentaba que las personas solo se acordaran de ese rasgo y no de los propios rasgos físicos de De La Torre.

Consultado sobre la delación de Alicia Di Tulio, De La Torre contestó a Infobae: "No la perdonaría nunca a Alicia porque las traiciones no se perdonan. Las traiciones de ese tipo, porque era una persona que no estaba en la banda ni en la Policía. No era justo que traicionara y no estaba en los códigos que manejábamos nosotros en ese momento. Si yo la perdono a ella, traiciono a un montón de gente que confió en mí, que tuvo consecuencias por esto... Entonces, no sé, que la perdone Dios. Por ella caímos yo y todos mis compañeros. Esto no quiere decir que vaya a tomar represalias. Eso jamás, porque a cada cual la vida le da el vuelto, así que capaz que me lo dio a mí de alguna manera, pero cada cual recibe lo suyo".

Todos en libertad

Luego de De La Torre, fueron cayendo como en un dominó los otros cuatro integrantes de la banda: Fernando Araujo, el líder e ideólogo de la banda; Luis Mario Vitette Sellanes, "el hombre de traje gris", quien negociaba con la Policía; José Julián Zalloechevarría, el chofer; y Sebastián García Bolster, el ingeniero que ayudó a diseñar el plan.

Fernando Araujo, cerebro detrás del Robo del Siglo, se encuentra en libertad.

Actualmente, todos se encuentran en libertad. En 2010 se llevó a cabo el juicio, y Araujo fue condenado a 14 años de prisión, aunque su sentencia se redujo a 9 años y 6 meses. Alberto De La Torre recibió una pena de 15 años de prisión, pero también su sentencia se bajó a 12 años y 6 meses. Luis Mario Vitette Sellanes fue condenado a 21 años y 6 meses de cárcel, pero en 2013 fue deportado de Argentina (es uruguayo) y recuperó la libertad. José Julián Zalloechevarría fue condenado a 10 años de prisión y recibió una reducción de su pena a 8 años. Por último, Sebastián García Bolster recibió una sentencia de 9 años de cárcel, pero se redujo a 7.

¿Qué pasó con el dinero?

Del botín, ni noticia. La Policía recuperó algo así como un millón de dólares, pero el destino de los aproximadamente 17 millones restantes y los 80 kilos de joyas de oro sigue siendo un misterio.

Según el periodista Rodolfo Palacios, que investigó sobre el botín, hay tres tipos de destinos posibles: que se encuentren invertidos en propiedades, en las manos de un testaferro o que lograron entrar al sistema bancario y financiero. Desde hace 19 años, lo que hubo entre los cinco participantes de la banda fue un pacto de silencio.

Cómo es el presente de los asaltantes

En primer lugar, hay que decir que todos siguen "robando" con el robo. Es decir, siguen cobrando plata por los derechos de sus imágenes públicas como ladrones. Cobraron por la película de Ariel Winograd El Robo del Siglo y cobraron por un documental de Netflix.

En relación con Vitette Sellanes, tiene una joyería en San José, Uruguay, llamada "Verde Esmeralda". Fue autor del libro El ladrón del siglo, de Planeta.

Fernando Araujo tiene un perfil más bajo. Hasta donde se sabe, hace deportes extremos: parapente, rafting, etc. Diego Peretti lo entrevistó bastante para poder interpretarlo en la película El robo del siglo.

Sebastián García Bolster tiene un taller mecánico en el que arregla autos y motos. Alberto De La Torre disfruta de su libertad, sus hijos y sus nietos. Sin embargo, declaró que cuando entra a un banco a hacer un trámite siente adrenalina. Mira hacia su alrededor a todos los clientes y los guardias como si lo fuera a robar.

"A todo ladrón le pasa eso cuando entra a un banco, es como el futbolista retirado que entra a un estadio, quiere volver a patear la pelota", expresó.