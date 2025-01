El Día Mundial contra la Depresión: rompiendo el estigma

El 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha que invita a reflexionar sobre una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo. Sin embargo, pese a su impacto, la depresión sigue siendo incomprendida, minimizada y, en muchos casos, rodeada de estigmas.

La depresión no es una simple tristeza ni algo que las personas puedan "elegir superar". Es una enfermedad compleja, con raíces biológicas, psicológicas y sociales. No discrimina edad, género ni condición socioeconómica, y puede manifestarse de formas diversas: desde un agotamiento constante hasta una sensación de vacío abrumadora. Decirle a alguien que "todo está en su cabeza" o que "si quiere, puede superarlo" no solo es falso, sino que invalida su experiencia y dificulta que busque ayuda.

Estadísticas

La depresión es una preocupación creciente a nivel mundial y en Argentina. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que aproximadamente 280 millones de personas en el mundo padecen depresión, lo que representa alrededor del 3,8% de la población, incluyendo un 5% de los adultos, con una prevalencia mayor en mujeres (6%) que en hombres (4%).

En Argentina, un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina reveló que en 2023, el 26,7% de la población experimentó malestar psicológico, incluyendo síntomas de ansiedad y depresión, siendo esta la cifra más alta registrada en los últimos 20 años. Este incremento se ha visto influenciado por factores como la incertidumbre económica, la precarización laboral y las desigualdades sociales, que generan una sensación constante de inseguridad y estrés en la población.

Rompiendo el silencio

Hablar de depresión sigue siendo incómodo para muchas personas. Expresiones como "estás así porque querés" o "hay gente peor que vos" refuerzan la idea de que sufrir depresión es una debilidad personal o una falta de voluntad. Esto no solo es injusto, sino que perpetúa la idea errónea de que acudir a un psicólogo o psiquiatra es un signo de fracaso. Nada más lejos de la verdad.

Buscar ayuda profesional es un acto de valentía y cuidado personal. Deberíamos normalizar tanto ir al psicólogo como visitar al médico general. La salud mental es tan importante como la física, y ambas están interconectadas.

Un llamado a la empatía

La lucha contra la depresión comienza con la empatía. Escuchar sin juzgar, evitar los consejos no solicitados y comprender que, en algunos días, una persona con depresión apenas puede levantarse de la cama. Como sociedad, tenemos que alejarnos del tabú y la culpa, y abrazar un enfoque de comprensión y apoyo.

Además, es crucial recordar que la depresión es tratable. Con la combinación adecuada de terapia, medicación (cuando sea necesaria) y apoyo, las personas pueden encontrar alivio y recuperar el sentido de sus vidas. El camino no es lineal, pero es posible.

Una invitación al cambio

En este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hagamos un compromiso para cambiar la narrativa. Hablemos abiertamente sobre la depresión, eduquémonos y apoyemos a quienes la padecen. Recordemos que nadie elige esta enfermedad, pero juntos podemos construir un mundo en el que buscar ayuda sea la norma, no la excepción.

Porque la depresión no es un enemigo invencible, y cada paso hacia su comprensión es una victoria para todos. Verónica Dobronich.

* Verónica Dobronich, cofundadora de Gimnasio de emociones.