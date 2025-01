Un conocido tiktoker reveló cuánto tuvo que pagar por "molestar" a Lionel Messi

Ramiro "Colo" Bilbao, un influencer que fue ganando notoriedad en redes sociales, protagonizó una polémica tras recibir una multa de $400.000 por infringir las normas de seguridad en el barrio privado Kentucky de Funes, en donde reside Lionel Messi junto a su familia cuando está en el país.

En un streaming, "el Colo" relató cómo llegó a conocer al astro del fútbol. Según contó, vive a dos cuadras de la mansión del jugador del Inter Miami y tuvo la oportunidad de fotografiarse con él después de que Messi regresara a Rosario tras el Mundial en un helicóptero.

"Yo me saqué una foto con Messi, perras. Vive en mi barrio, chicos. A dos cuadras de mi casa. Claro amor, obvio", celebró. Sin embargo, contó otra anécdota que terminó costándole muy cara.

Bilbao describió las estrictas medidas de seguridad que rigen en el barrio cada vez que Messi está presente: "A los delivery que entran les ponen un rastreador para que no vayan a la casa del chabón. También ponen inhibidores de drones. Doble seguridad. Es una paja", comentó.

El incidente que desencadenó la multa ocurrió durante la pasada Navidad. "Después de salir de fiesta, unos tipos me llevaron a mi casa. Cuestión, los chabones me dejaron en la puerta de mi casa y fueron directamente a las seis de la mañana a golpearle la puerta a Messi. Una multa de 400 mil pesos me pusieron", relató.

Esta no es la primera vez que "el Colo" habla de su cercanía con Messi. En redes sociales, ya había presumido de vivir a pocos metros del campeón del mundo y compartido videos en su cuenta de TikTok mostrando el exclusivo barrio.

El episodio ha generado diversas reacciones en internet, desde críticas hacia el comportamiento del tiktoker hasta apoyo por su espontaneidad. Sin embargo, queda claro que las reglas de privacidad en Kentucky de Funes no son un asunto menor, especialmente cuando se trata de proteger la tranquilidad de una figura de renombre internacional como Lionel Messi.