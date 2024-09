Masivo repudio al atentado a La Rural: "La violencia no tiene lugar en nuestra sociedad"

La Sociedad Rural Argentina, junto a todo el ámbito empresarial y agropecuario, se encuentra conmocionada por los dos paquetes de explosivos que fueron enviados a sus oficinas, de los cuales uno de ellos explotó y provocó un saldo de 4 heridos. Sus destinos eran el presidente de la entidad, Nicolás Pino, y su vicepresidente.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, fue de las primeras personalidades en hablar tras el atentado de este jueves: "Condeno enérgicamente el atentado contra Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Mi solidaridad con él y con quienes sufrieron este ataque".

"Me comuniqué temprano con Nicolás, y le transmití mi apoyo y compromiso con el esclarecimiento de esta horrible situación, a la que respondimos de manera inmediata y profesional con el SAME, Bomberos y la Policia de la Ciudad. No hay lugar para la violencia en nuestra sociedad", cerró.

Jorge Macri sobre el atentado a La Sociedad Rural. Foto: Captura de pantalla

Martín Llaryorda, mandatario cordobés, también se sumó a la ola de apoyo a la asociación patronal: "Quiero expresar mi repudio al ataque sufrido por las autoridades de la Sociedad Rural. Mi solidaridad con su presidente y con todo su equipo de trabajo. La violencia nunca es el camino. El camino es la unión".

Luego, sumó: "Espero que la Justicia identifique rápidamente a los responsables de este lamentable hecho. Necesitamos profundizar el diálogo y trabajar juntos para sacar al país adelante. Mi acompañamiento a esta histórica institución, símbolo del campo argentino".

El mundo empresarial apoya a Nicolás Pino

La Asociación Empresaria Argentina (AEA) emitió un comunicado al respecto: "Expresa su total repudio al atentado dirigido tanto a su Presidente, Nicolás Pino, como a su Vicepresidente, Marcos Pereda. Estas acciones deben ser condenadas con toda firmeza y deben castigarse con dureza a los responsables de este accionar".

Ante el lamentable atentado perpetrado este jueves, el Grupo de los 6 (G6), conformado por la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA), rechazó el violento incidente y reiteró su apoyo a la Sociedad.

A través de un escrito, expresó: "La Argentina del crecimiento, el desarrollo y la producción sólo es posible en un marco de paz, diálogo y respeto. Expresamos nuestra solidaridad, particularmente, con los colaboradores de la SRA que padecieron la explosión, que afortunadamente no provocó lesiones de gravedad. Confiamos en una pronta y certera investigación, a través de las autoridades y mecanismos competentes, para la resolución de lo ocurrido".

Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias también repudiaron enérgicamente lo sucedido en la sede de la Sociedad Rural y se solidarizaron con su presidente: "Un valioso compañero en nuestra mesa de trabajo, así como también con el personal que trabaja en dicha institución y fue víctima de este ataque. Nos encontramos profundamente consternados por esta expresión de violencia que nos recuerda tiempos oscuros del pasado".

El paquete que explotó en las oficinas de La Rural. Foto: Noticias Argentinas

Junto a las demás entidades del campo, se opusieron a cualquier forma de intimidación: "Reafirmamos nuestro compromiso con el camino de la libertad y la paz social para todos los argentinos, basado en el trabajo y el esfuerzo, no en actos de violencia como este".

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), también se unió a las manifestaciones en contra del atentado: "Expresamos nuestro apoyo y solidaridad a los directivos y colaboradores de la Sociedad Rural Argentina y manifestamos nuestro repudio absoluto al atentado dirigido este jueves contra su presidente Nicolás Pino y su vicepresidente Marcos Pereda".

"Hace más de 40 años que los ciudadanos argentinos hemos elegido convivir en democracia y en paz y no podemos permitir que vuelvan a ganar lugar este tipo de manifestaciones violentas. Para avanzar en un crecimiento económico que permita solucionar las necesidades de los argentinos se requiere no solo un marco económico estable sino también una sociedad que pueda desarrollar su vida en forma pacífica", cerró.

Desde el Consejo Agroindustrial Argentino también hicieron mención de este "inexplicable atentado", un hecho inadmisible que debe ser condenado por toda la sociedad; a la vez, velaron por la pronta recuperación de los afectados.

Otras organizaciones que se sumaron al repudio fueron la Bolsa de Cereales, Las Cuatro Cadenas, el Centro de Corredores, insistiendo en que "la violencia no tiene lugar en la sociedad".

Las palabras de Waldo Wolff tras el ataque

Waldo Wolff, Ministro de Seguridad porteño, a través de sus redes sociales explicó que el paquete que estalló fue enviado a la oficina del presidente de la Sociedad Rural, Pino. "Cuando su secretaria lo abrió, hubo una explosión que causó estruendo y algunos destrozos en su oficina. Se activó la alarma de incendio, y la secretaria fue trasladada con una pequeña contusión en la mano".

"Otras tres personas que habían inhalado humo también fueron asistidas. Están todos bien y por suerte no tienen lesiones. Nosotros tenemos un comité de crisis para estos casos. Se aisló el segundo paquete y se realizó una explosión controlada del mismo, que iba dirigido al vicepresidente. El segundo paquete era real, tenía una encomienda real. No se trató de un elemento explosivo. Como auxiliares de la Justicia trabajamos poniendo a disposición todos los elementos del gobierno de la ciudad para encontrar al o los responsables", cerró.

Entre tanto, Diego Kravetz, secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad, había dicho a la prensa que las tareas investigativas están a cargo de un Comité de crisis que conforman distintas divisiones suyas. Hasta el momento actuó la división antiterrorismo, y la división antibombas. "Lo que hicimos fue despejar el área, mantenerla intacta para hacer las pericias correspondientes y trabajar en conjunto con las distintas herramientas que contamos en nuestra policía para darle al juzgado todos los elementos iniciales que podamos para que hagan investigación", indicó.

Por su parte, Wolf se negó a hablar de una posible hipótesis sobre quién organizó este atentado y bajo qué motivos, para "no entorpecer las investigaciones". Y sumó: "Yo hablé con Pino, estaba bien, en su despacho que queda al lado de lo que es la antesala donde estaba su secretaria, su secretaria está bien".