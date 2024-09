La foto inédita de Freddie Mercury en una de sus últimas apariciones públicas

En el mes de febrero del año 1990 estaba con un grupo de estudiantes haciendo un intercambio en Irlanda para estudiar inglés. Había terminado mi escuela secundaria y aproveché esos meses para estudiar y viajar antes de empezar la facultad. Con un grupo de chicas acordamos ir por un fin de semana a Londres, para conocer, como diríamos ahora “de modo gasolero”. Buscamos un hospedaje barato y cruzamos en ferry para pasar dos días en la capital inglesa.

Recuerdo que al salir de dejar nuestras cosas en el hotel pasamos por un teatro que quedaba en la zona que tenía un gran cartel “The Greaters” con la imagen de un león una guitarra eléctrica enfundado en la bandera británica y decía algo de una entrega de premios. No me molesté mucho en averiguar ya que nuestro objetivo era pasear y conocer todo lo posible en ese poco tiempo que teníamos.

Pilar, de campera celeste, junto a sus amigas.

Después de recorrer todo el día la ciudad volvíamos cansadas al alojamiento cuando vemos todo vallado, camiones de la BBC y una gran multitud de gente en torno a la puerta del teatro. Seguimos caminando por la parte de atrás rumbo a nuestro hotel, cuando una de mis amigas le pregunta a una persona que estaba en los camiones de Tv que era lo que estaba sucediendo. Fue ahí que nos enteramos de que era una entrega de premios a reconocidos músicos y que estaba por terminar… en eso, y para nuestra sorpresa, el técnico nos dice “¿quieren pasar a la puerta de atrás del teatro? Algunos están saliendo por ahí.” Y levanta la cuerda que vallaba el lugar dándonos vía libre para llegar hasta ese espacio donde había un grupo de personas no tan multitudinario como en la puerta de adelante.

En eso empiezan a asomarse músicos famosos… como veníamos de haber estado recorriendo Londres teníamos con nosotras nuestras cámaras de fotos (en esa época no existían las selfies) por lo que pasamos de ser turistas a ser paparazzis.

Creo que a la primera que vi salir fue a una divertida Tina Turner, espléndida y sonriente como siempre. Apareció Liza Minelli elegantísima que cuando entró en su auto y le pude sacar una foto saludando desde adentro nunca noté que las ventanas del coche eran “anti foto” por lo tanto su foto me quedo velada. Con Rod Stewart tuve mejor suerte y me quedó su foto y Phill Collins si bien se asomó no salió por esa puerta.

Rod Stewart. Foto: Pilar Tulián.

En eso aparecen todos los miembros de Queen y ante mi un desconocido Freddie .ya que su imagen en mi cabeza era la del carismático cantante en el estadio de Wimbledon, al que le había hecho unas fotos unas horas antes en el museo de cera de Madame Tussauds. Subieron al auto Freddie, Roger Taylor y Jon Deacon, me acuerdo de haber visto a Brian May pero no le saqué foto. Volví a la Argentina y era increíble contar que justo ese fin de semana, justo en ese lugar estábamos para presenciar algo que con el tiempo sería único.

Al año siguiente me entero de la muerte de Mercury, busqué la foto y entendí porque estaba tan demacrado a pesar de los esfuerzos de maquillaje para presentarlo bien. Hace unos años cuando se estrenó la película Bohemian Rhapsody recordé mi pequeña anécdota con Queen. Busqué en internet sobre esa entrega de premios y para mi sorpresa, no sólo encontré el evento, sino que también me enteré que sería la última aparición en público de Freddie Mercury.

Mi pequeña anécdota se desarrolla nada más ni nada menos que en los Brit Awards entregados el 18 de febrero de 1990 en el Dominion Theatre, en el West End londinense, donde Queen recibió un premio por su contribución a la música británica.

Creo que la foto que le saqué por lo tanto será una de las últimas que se habrán tomado en su vida pública (o la última porque se la saqué ¡con el auto en marcha!). Nunca pensé en poder comentar y compartir esta foto que guardo como un gran tesoro, para los que aprendimos a amar su legado musical es parte de un homenaje.

Las fotos fueron sacadas con una cámara Petry con un rollo para diapositivas con una inexperta fotógrafa. Todas las fotos de los cantantes salieron más o menos, la de Freddie es la única que sale bien ¿casualidad? Pilar Tulián.

* Pilar Tulián. Community Manager. Especialista en Marketing Digital. Freelancer. Apasionada de las Redes Sociales.