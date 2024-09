Cómo funciona X-Road, el proyecto que simplifica trámites para estudiantes y ciudadanos en Mendoza

Mendoza ha lanzado un innovador proyecto denominado X-Road, que se trata de una llamada "aplicación de transformación digital" desarrollada en colaboración entre la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) y el Gobierno provincial. Este sistema busca simplificar la interacción entre los ciudadanos y el Estado, facilitando y optimizando la gestión de trámites. Se haría a través de una unificación de las bases de datos ce cada organismo, para de esa manera automatizar muchos trámites que hoy en día tienen que hacerse en persona. Roberto De Rossetti, secretario de Transformación Digital (STD) e impulsor de la reforma, comentó en MDZ Radio 105.5 FM los puntos principales de X-Road.

En primer lugar, el secretario aclaró que esta "no es una aplicación de inteligencia artificial, es una aplicación de transformación digital" cuyo objetivo sería simplificar los trámites para estudiantes y ciudadanos. "Queremos transformar la manera en que los ciudadanos, y para nosotros estudiantes, tramitan ante el Estado provincial o nacional". Esto significa que los ciudadanos y estudiantes se convertirán en "usuarios digitales" para que "no tengan que invertir horas tramitando".

Ejemplo: si un estudiante quisiera sacarse hoy el medio boleto estudiantil, este tiene que tramitar el certificado ya sea de forma presencial en Casa de Gobierno o digitalmente a través de la página web del Gobierno provincial. Con X-Road, el proceso sería automático. "Simplemente el estudiante lo único que pretendemos que haga es que ingrese su DNI y automáticamente se le impacte el descuento en la tarjeta SUBE", explicó.

"Ese tiempo que el estudiante se ahorra es el mismo que se ahorra, por ejemplo, un ciudadano de Mendoza cuando quiere poner una hojalatería y necesita un certificado de libre deuda. Bueno, el gobierno no quiere que esa persona pierda tiempo tramitando ante la dirección de Industria, ante ATM, para un libre de deuda. Simplemente el gobierno quiere ahorrarle a esa persona el tiempo que invierte en tramitar". Esta, dice De Rossetti, se trata de la transición de un "Estado digital" a un "Estado inteligente", precisamente porque le ahorra mucho tiempo a sus ciudadanos.

El modelo X-Road se basa en una tecnología adoptada previamente en Estonia, un país pionero en la implementación de un "estado inteligente" que facilita la gestión digital de trámites. Este enfoque ha sido adaptado por diversas provincias argentinas, como Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, entre otras.

Por último, y respecto al convenio firmado, se establece que la universidad "pondrá a disposición" la información de cada estudiante de la plataforma SIU guaraní. De esta forma, el Gobierno tendría acceso directo a los datos necesarios para cada trámite, sin que el estudiante tenga que intervenir en ningún paso del proceso. "Y eso con todo el protocolo que haga falta de seguridad, de encriptación. Obviamente no vamos a estar desparramando datos para quien lo necesite. Simplemente esto se circunscribe a trámites que ahorren tiempo. Entonces van a buscar el dato exclusivamente. Por ejemplo, el gobierno va a enviarnos el número de un DNI y nosotros le vamos a decir si es alumno regular o no, nada más. No le vamos a decir si es masculino o femenino, si estudia filosofía o si estudia ingeniería", aseguró De Rossetti.

Escuchá la entrevista completa: