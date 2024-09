El Gobierno denunció que las universidades nacionales "inventan alumnos" para recibir fondos

Este domingo, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, volvió a expresarse acerca del conflicto salarial con las universidades nacionales, acusándolas de “inventar alumnos” con el fin de cobrar fondos. Su declaración tomó relevancia dado que el miércoles 2 de octubre se llevará a cabo una nueva movilización universitaria en reclamo de la pérdida salarial acumulada.

En diálogo con Radio Rivadavia, el funcionario dio su postura sobre el rechazo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a la propuesta salarial del 5,8% que hizo el gobierno nacional el jueves pasado.

En principio, Torrendell reconoció la necesidad de aumentar las cifras de los salarios de los docentes universitarios, asegurando que su intención consta en otorgar incrementos de forma progresiva, respetando a la premisa del gobierno de Javier Milei que superpone el déficit cero.

"Este es un Gobierno que no necesita de la mentira o de disfrazar las cosas para lograr votos, es una de las grandes virtudes del movimiento. Reconocemos que los salarios deben ir mejorando gradualmente y esa es la intención, la lógica y el método. Es una lástima que no hayan aceptado, pero esa es la propuesta superadora", declaró el funcionario.

En el mismo sentido, agregó: "Nuestra idea fue ir haciendo un esfuerzo para tratar de equiparar el acumulado de aumentos de los salarios universitarios con el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) que implica a los salarios que más crecieron dentro del Estado en los últimos meses".

El secretario de Educación admitió que hay una necesidad de aumentar los salarios de los docentes universitarios. Foto: Archivo MDZ

Torrendell, además, puso en duda las inscripciones de alumnos de las universidades nacionales. "Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia. No está informada su inscripción porque las universidades no lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas", detalló el secretario de Educación, y amplió: "Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38% que no sabemos si están cursando alguna materia. Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos".

En ese sentido, el funcionario acusó a las instituciones educativas de "inventar alumnos", lo cual "es un tema que tiene más o menos 200 años".

"Ha pasado en las primarias, secundarias y puede estar pasando en las universidades. Sobre todo, cuando hay facultades que cuando empiezan a perder alumnos, continúan los docentes y cuando contás el promedio hay 15 o 20 por aula", enfatizó.

Por otro lado, el doctor en Ciencias de la Educación aseguró que gran parte del presupuesto de su secretaría de ha destinado a pagar deudas del año pasado, así como a actualizar los gastos de funcionamiento congelados desde octubre de 2022, de acuerdo a lo informado por NA.

En tanto, sobre los gastos de funcionamiento dijo: "No nos han vuelto a pedir nada. Si hay un problema con los reactivas, lo que hay es un problema entre el rectorado, que es el que maneja los gastos, el consejo superior y las facultades".

En la charla, el funcionario no dejó pasar la oportunidad de opinar sobre la manifestación universitaria que tendrá lugar el miércoles, calificándola como "marcha política". Asimismo, confirmó estar trabajando en "la revolución de honestidad" que apuesta a "combatir la corrupción y empezar a administrar bien los recursos".