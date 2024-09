Las 5 razones por las que recomiendan desactivar Meta IA de WhatsApp: ¿cómo lo hago?

El sistema de inteligencia artificial Meta IA que desde algunos meses se puede utilizar en WhatsApp tiene ciertos riesgos y existen razones por las que se recomienda no utilizarlo y, en lo posible, desactivarlo. Si bien no se puede eliminar completamente, hay formas de minimizar su impacto y presencia.

Desde su creación e incorporación a la app de mensajería de Meta, la IA no generó furor y muchas personas que no se sienten cómodas ni conformes con esta herramienta. Existen diversas razones por las cuales muchas personas prefieren no utilizarla y hay una clave para reducir su presencia en WhatsApp.

Cinco razones para desactivar Meta IA de WhatsApp

Los efectos negativos de esta app sobre los usuarios y sobre la sociedad podrían ser interminables. Sin embargo, la principal razón por la que las personas intentan deshacerse de la herramienta es la sospecha de la pérdida de privacidad informática y la poca credibilidad que genera el cifrado extremo a extremo que promete WhatsApp a sus usuarios, lo que le impide leer los mensajes y analizarlos.

La falta de precisión en los datos es una de las razones por las que Meta IA es cuestionada. Foto: Shutterstock.

Las razones pueden variar de acuerdo a la persona, pero estas son las cinco más importantes por las cuales cada usuario debería pensar dos veces a la hora de utilizar esta inteligencia artificial:

Falta de precisión de los datos: Meta IA puede dar información falsa e incluso inventarla. Tomar sus respuestas como ciertas, sin chequear la información es un error grave y muy común. Esto es un problema, especialmente cuando se trata de consejos médicos o información científica. Impacto ambiental: el consumo de energía de las IA es enrome y la generación de una imagen en un modelo de inteligencia artificial puede consumir tanto como el equivalente a la carga completa de 522 teléfonos. Así lo afirmó Elon Musk:“La próxima limitación [de la inteligencia artificial] va a ser la electricidad”. Genera distracciones: La IA se suma a Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp que ya representan un amplio campo fértil para dispersarse. Meta IA es una opción más para evitar las responsabilidades y escapar de lo verdaderamente importante. Disminuye la creatividad: muchos usuarios usan la IA como herramienta creativa, pero en realidad, como cualquier sistema tecnológico de este tipo, las respuestas que ofrece tienen un estilo similar. Los textos e imágenes, generalmente siguen una estética reconocible. Además, como cualquier IA, están preparadas para responder dudas básicas. Limitación a la novedad: La inteligencia artificial está programada para simplificar análisis, conceptos y generar ahorros de tiempo, limitando la novedad. La minimización de esos elementos puede achicar la profundidad de los debates, y el impacto en las personas que transitan un período educativo, puede ser más complejo y problemático.

Cómo desactivar Meta IA

Desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp de una vez y para siempre, no es posible. Sin embargo, si hay maneras de disminuir su presencia.

Para minimizar su presencia en WhatsApp, hay que:

Abrir la conversación con Meta IA en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirmar que se desea eliminar la conversación.

Luego de estos pasos, el usuario dejará de ver a Meta IA como una conversación entre sus contactos. Lo cierto es que la conversación puede volver a aparecer al clickear por error alguna consulta en la barra de búsqueda. Para solucionar esto, se puede recurrir al truco de silenciar para siempre el chat y archivarlo con este paso a paso: