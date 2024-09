Pasó de vivir en situación de calle a fundar una exitosa empresa: cómo hizo

Franco Bovone, un emprendedor argentino de 30 años, dirige hoy una empresa de marketing digital con más de 250 clientes nacionales e internacionales. Sin embargo, su camino hacia el éxito estuvo marcado por dificultades que casi lo llevaron al límite de su existencia.

Todo comenzó cuando, a los 20 años, Bovone sufrió un accidente de tránsito. Conduciendo a 80 km/h, chocó contra un taxi y terminó en terapia intensiva durante cinco días, enfrentando pérdida de memoria, convulsiones y fracturas graves. Aunque este accidente podría haber sido el punto de inflexión en su vida, no fue suficiente para que Franco abandonara el camino errático que había comenzado a recorrer.

A pesar de haber perdido trabajos y oportunidades, Bovone siguió tomando malas decisiones. A los 25 años, su vida había tocado fondo: vivía en situación de calle, pernoctaba debajo de una autopista, sin trabajo, sin amigos y alejado de su familia. "Eran las 3 de la mañana, estaba acostado bajo la autopista, sin rumbo, lleno de dolor, frustración y vacío", recuerda Bovone. Fue en ese momento de profunda desesperación que tuvo su revelación: no podía seguir viviendo así. Y decidió pedir ayuda.

Según el relato que hizo a MDZ de su historia de vida, perdía todos sus trabajos, abandonó los estudios en el tercer año el secundario, estuvo un mes en un psiquiátrico, y aun así, no estaba convencido de que estaba haciendo las cosas mal.

Esa noche tomó la determinación de cambiar su vida. Fue el primer paso en un largo proceso de recuperación.

"Me encontraba yo solo conmigo y la realidad que era más fuerte que cualquier cosa que podía hacer. Había pensado en tirarme abajo de un colectivo y no me animaba. Pensaba que si seguía así me iba a morir, pero no sabía cuándo y no podía seguir como estaba viviendo. Fue entonces que decidí pedir ayuda honestamente y probar algo distinto", contó.

Franco vivía en situación de calle a los 25 años y una madrugada, durmiendo bajo una autopista, tomó la determinación que cambió su historia de vida.

Con el apoyo de su familia, quienes al principio dudaban de su compromiso debido a su experiencia anterior, Bovone comenzó a reconstruir su vida. "Mis padres siempre estuvieron ahí, pero el que no estaba dispuesto a cambiar era yo", admite. Después de un año de tratamiento y reflexión, Franco decidió canalizar su energía hacia algo positivo: el mundo del marketing digital.

Sin recursos económicos, Bovone volvió a la casa de sus padres y, con tan solo una notebook, comenzó a capacitarse de manera autodidacta. "Empecé a pensar en qué podía ofrecer a personas que vendieran productos y servicios, y así nació Point Web", cuenta con orgullo. Lo que comenzó como un modesto proyecto fue creciendo rápidamente hasta convertirse en una pyme consolidada. Hoy, Bovone lidera un equipo de 15 personas y su empresa es partner de gigantes como Google, Meta, Mercado Pago y Kommo CRM.

El camino al éxito no fue fácil, pero Bovone lo atribuye a su esfuerzo constante y a la disciplina. "El primer año no entendía nada, solo trataba de ocupar mi cabeza haciendo cosas", dice. Fue entonces cuando comenzó a planear cómo ofrecer valor a sus clientes. Con el tiempo, la empresa se expandió, sumó un socio estratégico y se estableció como un referente en el mercado, con miras a expandirse a Uruguay y otros países.

Franco Bovone es consciente de que su historia puede inspirar a otros. Para él, el cambio fue una combinación de perseverancia, organización y la decisión de salir de su zona de confort. "Si estás dispuesto, podés cambiar tu vida y salir adelante", afirma. Hoy, con una empresa en crecimiento y una vida plena, Bovone es la prueba viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar la luz.

Su mensaje final es claro: "La vida es hermosa y hay que trabajar en uno mismo para poder disfrutar de las bendiciones que tiene".