El misterio de la Virgen que quedó intacta después de los incendios en Córdoba

En medio de los feroces incendios que asolan la provincia de Córdoba, un suceso extraordinario captó la atención y avivó la esperanza en un panorama de destrucción. El Centro Mariano del Espíritu Santo, ubicado entre Ongamira y Quebrada de la Luna, fue arrasado por las llamas, pero lo que sobrevivió fue un símbolo que muchos interpretaron como un milagro: la estatua de la Virgen María, completamente intacta, erguida entre escombros y cenizas.

El incendio dejó a su paso hectáreas calcinadas, viviendas destruidas y evacuaciones masivas. Sin embargo, entre las ruinas de lo que alguna vez fue una capilla, la estatua de la Virgen se mantuvo sin una sola marca, como si las llamas que devoraron todo a su alrededor la hubieran respetado.

Una Virgen INTACTA tras el paso del fuego en Córdoba. Todo ocurrió en el camino que une Charbonier con Ongamira, donde se encuentra el Centro Mariano del Espíritu Santo. La Virgen María de las Gracias se conservó impoluta a pesar del desastre que la rodea. "Esta Virgen cuida a la… pic.twitter.com/9RbjlFCqzj — Candela Sol uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@CandelaSolSilva) September 24, 2024

La escena fue capturada por el fotógrafo Ariel Luna, quien se encontraba documentando el desastre natural. Su testimonio es tan impresionante como la imagen que logró captar: “Íbamos buscando el fuego y nos encontramos con esto. Había una marea naranja que devoraba todo a su paso. De repente vi la imagen de la Virgen, totalmente blanca, en medio de las ruinas. No tenía ni una marca, no estaba chamuscada, nada. Era increíble". Luna también recordó cómo su compañero le advirtió que el peligro era inminente mientras él capturaba las fotografías. "Los palos caían y el fuego seguía avanzando, me gritaban que saliera porque me iba a quemar", contó en una entrevista con El Doce de Córdoba.

El contexto que rodea esta impactante imagen es desolador. Los incendios en Córdoba, sobre todo en la región de Punilla y otras áreas como Calamuchita, ya arrasaron con más de 30 viviendas y obligaron a la evacuación de cientos de personas. Los focos de incendio siguen activos, y más de 600 bomberos y brigadistas trabajan sin descanso para controlarlos. Localidades como Intiyaco, Villa Berna y las inmediaciones de La Cumbrecita están en alerta, y las autoridades advirtieron que la amenaza persiste.

Mientras el fuego avanza, la imagen intacta de la Virgen se convirtió en un consuelo inesperado para los habitantes de la región. En redes sociales, especialmente en Facebook y X (anteriormente Twitter), las fotos de la estatua rodeada de cenizas se viralizó. “Que la Virgen proteja a los bomberos y a todas las familias que lo han perdido todo”, se lee entre los comentarios de los usuarios.

Impresionante el relato de los fotógrafos que vieron primero a la estatua de la Virgen Milagrosa en Córdoba, dicen que tocaron la escultura y que estaba hirviendo, pero que permanecía absolutamente inmaculada en medio del fuego.



El Vaticano debería investigar seriamente la… pic.twitter.com/EsrD7kb18j — Gon Sánchez Rey (@gonsanchezrey) September 24, 2024

Muchos se cuestionan cómo es posible que, mientras toda la capilla fue consumida por el fuego, la imagen de yeso de la Virgen María permaneciera intacta y sin una mancha. Algunos sugieren que el material de la estatua podría haber contribuido a su resistencia frente a las llamas. Sin embargo, para muchos creyentes, la explicación técnica no parece ser suficiente.

El propio fotógrafo, Ariel Luna, reflexionó sobre el simbolismo detrás de la imagen que capturó. "No creo que sea casualidad haber sacado esa foto en medio de todo este desastre. Me dijeron que hay gente que le reza a esa Virgen, que creen que fue un milagro. Quizás sea una señal para todos los que están sufriendo".