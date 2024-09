Un carpincho paseó por el barrio de Recoleta y se volvió viral: adónde fue

Un llamativo suceso tuvo lugar durante la tarde del martes, cuando un carpincho apareció en pleno barrio de Recoleta. El tierno roedor paseaba por la esquina de las calles Juncal y Austria, cuando fue interceptado por un hombre que no dudó en filmar la singular escena.

En el video, que el hombre subió más tarde a las redes sociales, se puede ver al carpincho caminando por una vereda del barrio porteño, luciendo su pelaje marrón ante la gente presente. Con mucha seguridad, el animal cruzó la calle mientras los automóviles, motos y ciclistas estaban detenidos por el semáforo en rojo, provocando su asombro.

El animal, que suele presentarse en barrios de zona norte, llamó la atención de todos los presentes durante algunos minutos, ya que se trata de un hecho inusual en plena ciudad. De acuerdo a lo informado, los vecinos decidieron resguardar al carpincho para que no se asustara por los ruidos del tráfico o por el caos de la ciudad, tras verlo refugiado debajo de un auto. Luego, llamaron a la Policía de la Ciudad para alertarlos sobre su presencia y que se encargaran de su traslado.

Mirá el video completo del carpincho en Recoleta

Una vez que llegó al lugar el personal de la Comisaría Vecinal 2, rescataron al carpincho y, por disposición de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Carlos Rolero Santurian, lo trasladaron al Ecoparque de la Ciudad.

Todavía se desconoce de dónde vino el carpincho perdido en la ciudad. Aun así, se trata de un animal que suele vivir en los humedales, ríos o lagos, por lo cual se estima que podría haber llegado desde el Arroyo Medrano de Núñez. También está la posibilidad de que se haya escapado del Ecoparque de Palermo.

Los usuarios de redes como X reaccionaron al video viral del carpincho con comentarios como los siguientes: “Dijo un carpincho: ‘NO SOMOS NINGUNOS BOLUD0S. INVADIMOS NORDELTA, NO LA MATANZA. Próximo destino: Recoleta’”; “Qué cambiados están los perros de Recoleta”; “En breve están por todas las plazas”; “Son hermosos, no entiendo cómo a la gente no le gustan”; “Como cuando me crucé un pavo real que se había escapado del ecoparque caminando por Av Las Heras”; "Ya fue, ¿y si me civilizo?".