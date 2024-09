El rol histórico de la Argentina en la lucha contra la explotación sexual y trata de mujeres y niños

Este día internacional fue establecido en enero de 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, y tiene por objetivo concientizar sobre este delito y su impacto a nivel global.

La fecha del 23 de septiembre resulta de especial significación para nuestro país, Argentina, ya que recuerda la primera legislación a nivel mundial contra la trata de personas con fines de explotación sexual, la que fue sancionada en 1913, a instancias del diputado socialista Alfredo Palacios. Asimismo, otro 23 de septiembre, de 1947, se promulgó en nuestro país la Ley 13.010 del Voto Femenino, conocida como Ley Evita, que reconoció el derecho de todas las mujeres mayores de 18 años a votar y a ser elegidas, estableciendo un avance cualitativo hacia la igualdad de los derechos políticos entre varones y mujeres.

Para aproximarnos a la realidad de la explotación sexual en nuestro país, debemos analizar las últimas estadísticas oficiales que presentó recientemente la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) en su informe anual, indicando que durante 2023 recibió a través de la línea telefónica gratuita 145 a pesar de despidos y recortes presupuestario, un total de 1.941denuncias. Registrando una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la Protex recuerda que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por covid-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales. Y puntualiza “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”.

El anonimato de los "consumidores" facilita las situaciones de acoso. Foto: Shutterstock.

En tanto es posible destacar que, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, durante el 2024, fueron rescatadas 907 víctimas, las cuales 862 mayores de edad y 45 menores, 735 son argentinas y las restantes de nacionalidad extranjera. Siendo las jurisdicciones de Buenos Aires con 327, Mendoza con 201 y CABA con 178, con mayor cantidad de rescate. Víctimas que, en la actualidad como consecuencia del desmantelamiento de los programas y áreas, ven en innumerables casos revictimizados y vulneradas al no garantizar en tiempo y forma la restituciones de sus derechos, la reconstrucción de un horizonte de vida posible y quedar a la intemperie ante un Gobierno Nacional cuanto menos insensible.

En este contexto es más que oportuno reflexionar y advertir esta forma de violación a la dignidad humana, un delito de crimen complejo en una de sus modalidad como la explotación sexual, para poder elevar el grado de conciencia social, al cumplirse 100 de la desaparición, sustracción y posible captación del niños Loan de la provincia de Corrientes convirtiendo al niño, en un medio en el marco de una conexidad criminal como lo son las zonas cooptadas, el narcotráfico la trata y explotación y el contrabando. Causa en la que desde un inicio manifestamos innumerables desaciertos, negligencias, imprudencias, incumplimientos de manuales protocolos y jurisprudencia, así como también maniobras de intromisión de otros poderes en la investigación, y la clara obstrucción de justicia, dando lugar a dos causas a raíz de las presentaciones y denuncias que impulsamos desde la Fundación Alameda.

En tanto es posible destacar que, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, durante el 2024, fueron rescatadas 907 víctimas, las cuales 862 mayores de edad y 45 menores. Foto: Shutterstock.

Argentina atraviesa de este modo una tormenta perfecta en materia de explotación de personas, a partir de los indicadores sociales espiralizados, la vulnerabilidad estatal y la falta acciones concretas y estratégicas impulsadas desde el estado nacional, convirtiéndose de un país de explotación de migrantes a un país de captación de personas locales vulnerables.

Aunque podemos advertir con claridad, profundo diagnóstico y por sobre todo gran cercanía, lo que expresara hace algunas horas el papa Francisco por un lado en el caso Loan con una carta al Gustavo Vera expresando su gratitud, con motivo de los 10 años del primer mensaje a los movimientos populares, al referirse sobre la explotación sexual de niños. Palabras esperanzadoras que trazan sin dudas un métodos de trabajo: “El narcotráfico, la prostitución infantil, la trata de personas, la violencia brutal en los barrios y todas las formas de criminalidad organizada crecen sobre la tierra arada por la miseria y la exclusión que en definitiva son su condición de posibilidad. Crecen cuando no hay integración sociourbana y se dejan marginados los barrios de los pobres sin agua, cloacas, luz, calefacción, veredas, parques, centros comunitarios, clubes, parroquias".

Además, Francisco añadió: "Crecen cuando en los territorios rurales no hay una adecuada distribución de la tierra, un ordenamiento territorial equilibrado, un apoyo constante a la agricultura familiar y el respeto a la familia rural que termina sometida a poderes criminales. Hay que atacar esas causas estructurales, pero mientras tanto tenemos que enfrentar esto. Las dos cosas al mismo tiempo”. “Sé que ustedes no son policías, sé que ustedes no pueden enfrentar directamente a las bandas criminales, pero les pido, por favor, que las enfrenten de manera indirecta: el trabajo de base que realizan ustedes y tantas personas de la iglesia es muchas veces la última barrera de contención. Sigan combatiendo la economía criminal con la economía popular. No aflojen, por favor. Sé que les pido algo difícil, pero es muy necesario. Ninguna persona, sobre todo ningún niño, puede ser una mercancía fungible en manos de los traficantes de la muerte, esos mismos que luego blanquean su dinero ensangrentado y cenan como caballeros respetables en los mejores restaurantes”, concluyó. Nicolás Del Mastro.

* Nicolás Del Mastro. Abogado. Fundación Alameda