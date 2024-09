Dengue: ante una vacuna ineficiente, el pedido del Gobierno provincial a los municipios

Este lunes, en el 4º piso de la Casa de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, recibieron a todos los intendentes de la provincia para presentarles el Plan de abordaje 2024-2025 para la problemática del dengue.

Luego de la reunión, el ministro Rodolfo Montero habló con los medios y profundizó sobre cuáles son los puntos principales a atender para poder tener una temporada 2024-2025 con la menor cantidad posible de casos de dengue.

"La idea fundamental es trabajar al dengue de manera profesional en Mendoza, tratar de sacar algunos temas de la cuestión pública, sobre todo el tema de la vacuna, porque ya está bastante demostrado que no tiene ninguna efectividad en el corto plazo, en cuanto al tema contención de la epidemia y sobre todo porque los estudios de la vacuna se han hecho en poblaciones muy específicas y entonces la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Inmunizaciones solamente la recomiendan para poblaciones específicas, en lugares endémicos, con muchísima incidencia. Mendoza no está en esas poblaciones, entonces básicamente necesitamos instalar lo que es efectivo para control del dengue en la provincia de Mendoza", aseguró Montero en el comienzo de la conferencia.

El plan busca combatir desde la prevención todas las posibilidades de proliferación del mosquito del dengue en toda la provincia. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

De qué forma se planea atacar al dengue esta temporada

El ministro de Salud y Deportes expresó: "Hay cuatro áreas de trabajo en las que nosotros tenemos que focalizar. Primero que haya pocos mosquitos de cara a diciembre para adelante, ahí hay un trabajo de los municipios que es esencial. Después de eso tenemos que focalizar en que no nos piquen y ahí entra el trabajo de la comunidad, de tomar conciencia. Después nosotros desde el Ministerio de Salud detectar rápido y hacer un control clínico oportuno. Si la provincia de Mendoza hace esas cuatro cosas, si nosotros logramos articular con los municipios, si logramos descacharrar bien, limpiar los espacios públicos, si logramos que las acequias estén limpias, si nosotros hacemos esa tarea probablemente tengamos una buena temporada de dengue y si después asistimos bien podemos aspirar a no tener ninguna víctima fatal en la provincia de Mendoza, pero necesitamos la colaboración de cada uno de los municipios en esa tarea".

La prevención es el arma fundamental con la que el Gobierno busca combatir un posible aumento de casos de dengue para principios de 2025.

"Es muy importante que no dejemos acumular agua en las casas. Casi todos los casos de Aedes aegypti confirmados son casos que están dentro de las casas de las personas, no es un mosquito que está en el ambiente, ni que se reproduce en el agua, es un mosquito que se reproduce en las casas, entonces es muy importante que durante estos tres meses, si toda la población de Mendoza intenta controlar la reproducción de mosquitos dentro de sus casas, vamos a tener una buena temporada", remarcó Montero.

El mosquito Aedes aegypti es el transmisor de la enfermedad viral del dengue.

"Ahora no hay casos activos de dengue, los números van a empezar a aparecer probablemente a partir de noviembre, diciembre recién incipiente, y esto se va a ver muchos más casos en febrero, marzo recién, pero es muy importante que durante octubre, noviembre y diciembre todo el mundo en su casa y los municipios, los espacios públicos, logremos eliminar todos los espacios donde se puede criar larva. Si logramos hacer eso vamos a tener una buena temporada", concluyó Rodolfo Montero.

En este trabajo de prevención para combatir las larvas del dengue, la Dirección General de Escuelas cumple un papel fundamental, y así lo destacó el ministro Montero: "La DGE está haciendo un trabajo importante capacitando a los chicos, para que los chicos lleven a su casa la idea de cómo se debe trabajar, del descacharreo, de las macetas, de los desagües, para que todas las casas nos ayuden en ese proceso".

Una enfermedad "rara"

Desde el Gobierno han preparado, junto con este plan, mucho material gráfico para que las personas entiendan cómo comportarse con respecto a la enfermedad y sus síntomas.

"Esta enfermedad es una enfermedad rara si se quiere, porque normalmente las enfermedades se agravan con la fiebre, acá se agrava cuando la fiebre baja, entonces es contraintuitiva. Lo importante es que la población sepa cuándo hay síntomas de alerta, cuándo tiene que acudir a un hospital en esos síntomas de alerta, y que nosotros podamos hacer un tratamiento oportuno desde los clínicos", explicó el ministro de Salud y Deportes. Montero y Cornejo encabezaron la reunión de la presentación del Plan de abordaje 2024-2025 por la problemática del dengue. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.

Fumigación, otro tema que genera discordia

Al momento de ser consultado por el compuesto que los investigadores del Conicet demostraron que permite matar a los Aedes aegypti con una eficacia del cien por ciento y que no fue aprobado por la ANMAT, el ministro aclaró: "Es muy importante que todos entendamos que la fumigación masiva no sirve. La fumigación mata al mosquito cuando el mosquito está volando, digamos, no es una fumigación que tenga permanencia en el tiempo, que después si el mosquito va y se apoya, se muere. Es una fumigación que se tiene que hacer en casos excepcionales, en casas donde haya habido casos confirmados de dengue, para matar al mosquito volando, con lo cual, esas campañas de fumigación masiva en la calle no tienen ninguna efectividad. Por eso es el trabajo conjunto con los municipios, lo hemos puesto todo por escrito para que todos estemos capacitados". Pese a lo que se cree, el Gobierno aclaró que la fumigación no funciona como medida preventiva contra el dengue

Vacunas

El tema de las vacunas contra el dengue está en boca de todos y no fue la excepción en la conferencia de prensa. Los periodistas presentes consultaron a Montero al respecto y él se expresó de forma contundente: "Primero, no está recomendada para la provincia de Mendoza, no la recomienda la CoNaIn (Comisión Nacional de Inmunizaciones), no la recomienda el Ministerio de Salud de la Nación, no la recomienda la OPS (Organización Panamericana de la Salud), no la recomienda la OMS (Organización Mundial de la Salud), no la recomienda nadie".

"La vacunación se recomienda en lugares endémicos, es decir, que tienen dengue todo el año, y con muchísima incidencia, más de 4.200 casos cada 100.000 habitantes, solamente ahí. Mendoza no es candidata, no está recomendada, pero además no hay vacunas. El Ministerio de Salud de la Nación ha comprado 160.000 vacunas para unas 80.000 personas, porque son dos dosis, que va a repartir en 48 municipios de 11 provincias distintas, es decir, 1.500 vacunas por municipio. No hay cantidad de vacunas como para salir a vacunar a la población, por más que quisiéramos, aunque no está recomendada, porque el riesgo de vacunar masivamente una vacuna que todavía no está en fase 4, hace que todos los expertos digan, no vacune", aclaró el ministro sobre la cantidad de vacunas. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, la vacunación se iniciará en 48 departamentos priorizados. Foto: Shutterstock

A su vez, el ministro informó que hay un error en la gente que está comprando las dosis de la vacuna y aplicándoselas en vacunatorios privados. "Gran parte de los que se están vacunando en centros privados tienen más de 60 años, no es recomendable ni siquiera por el laboratorio que se vacune en personas de más de 60 años, la vacuna se probó, de 4 a 16 años, y se hace una extrapolación teórica para llegar a los 39 años, pero sin duda no está todavía recomendada para personas mayores de 60, por eso es importante que seamos claros en la comunicación, porque si no, en los vacunatorios privados, gran parte de la población que se vacuna, hace un paralelismo con el tema del COVID y entonces dice, bueno, mayores de 60 me vacuno, y no tiene nada que ver, hay que esperar que la vacuna demuestre su efectividad en ese tipo de poblaciones" dijo Montero buscando esclarecer la situación de la vacuna contra el dengue en la provincia.

Repelentes

La temporada de verano pasada tuvo como característica principal un auge de la venta de repelentes para mosquitos por los casos de dengue en aumento, lo que llevó a que los precios de los mismos se elevaran demasiado y esto genera preocupación para la temporada 2024-2025. Protegerse contra el mosquito del dengue es cada vez más caro.

"En esto hay que tratar de llevar tranquilidad a la población, porque si no pasa lo que pasó, nosotros empezamos la reunión con los intendentes diciendo esto, si todos conocemos las medidas efectivas para atacar el vector, la población se ordena, si nosotros no tenemos una comunicación clara con la población, y empezamos con el tema de vacunas, que sí, que no, que en otras provincias están vacunando, la población se desespera y empieza a hacer cosas, como ir a un supermercado y comprar todo el repelente que pueda. Va a haber repelente en la temporada de verano, no hay que salir a stockearse con muchísimos repelentes para cada una de las familias. También hay proyectos públicos, como el del Conicet que está trabajando en la producción de un repelente, pero nosotros no vemos faltante en la provincia de Mendoza", informó el jefe del Ministerio de Salud y Deportes intentando llevar tranquilidad a la población.