Así será el primer hotel cápsula de la Patagonia: dónde y cuándo abrirá

Una nueva propuesta en el mundo de la hostelería llega al país y ya causa furor. Se trata de Underground Capsule, el primer hotel cápsula de la Patagonia y uno de los pocos existentes en Sudamérica.

El hotel cápsula está ubicado en el centro de Ushuaia, Tierra del Fuego, y abrirá al público en el mes de noviembre. El estilo de Underground Capsule está inspirado en los alojamientos típicos de Japón, con varias habitaciones o cápsulas de tamaño reducido y mucha tecnología en cada una de sus instalaciones, siendo una propuesta innovadora para la hostelería local.

La Patagonia es, sin dudas, uno de los destinos más elegidos por los turistas, tanto extranjeros como argentinos, que desean conocer y recorrer el país. Es por ello que, la “ciudad del fin del mundo” invita a sus visitantes a pasar unos días en un alojamiento a la altura de sus necesidades, con todas las comodidades, funcionalidades, modernidad e incluso atención.

El hotel abrirá en noviembre próximo. Foto: NA

“Imagina un refugio personal con tecnología de primera, donde puedes relajarte y disfrutar de la tranquilidad que necesitas. Cada cápsula tiene luces ambientales, control de temperatura y muchas comodidades”, expresó la creadora de contenido en TikTok La Chica de Vlogs, en un video compartida en esa plataforma donde muestra cómo es por dentro una de las cápsulas del hotel.

Mirá el video de cómo es el hotel por dentro

El hotel cápsula, que es el segundo en el país luego del inaugurado en el Aeropuerto de Ezeiza, está ubicado en la calle Gobernador Deloqui 14, 9410 Ushuaia. Desde ya, las personas interesadas en hospedarse allí pueden hacer una reserva a partir del mes de noviembre, mediante el sitio web oficial o mediante la plataforma Booking. Cada persona puede acceder a una cápsula con todas las comodidades por un valor de 45 dólares por noche.

El alojamiento cuenta con 34 cápsulas en total, entre las cuales se distinguen 32 cápsulas simples y 2 dobles. Cada huésped tendrá a su disposición una caja de seguridad, televisor y acceso a internet, según indican desde NA. Además, el hotel ofrece servicios de vestuarios, baños, lockers y una zona de coworking para los trabajadores freelance y remotos y desayuno.

En su cuenta oficial de Instagram, los usuarios de la misma red no tardaron en dejar sus opiniones respecto al hotel vanguardista. “El diseño ambiental es genial, lo digo como fan de Star Trek, me gustaría conocerlo y disfrutar la experiencia de espacios comunes, pero no de capsula. Con vista exterior y más espacio, como un camarote, ahí sí”; “¿A Ushuaia a meterse en una cápsula? Buena idea, pero flashearon mal en hacerlo ahí”; “¡Me gusta, eh! Es como estar en una peli de ciencia ficción”; “Increíble”; “¡Éxitos!!”; “¡Ojalá que les vaya bárbaro! Aunque no lo veo muy patagónico”; “Felicitaciones por el emprendimiento”; “Me encantan!!!!”, se podía leer entre los comentarios.