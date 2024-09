Los novedosos cambios que quieren aplicarle a la Ley de Defensa al Consumidor

Hay cambios en la Ley de Defensa al Consumidor que buscan agilizar los reclamos y mejorar la protección de los consumidores frente a los abusos de las grandes empresas. Franco Ambrosini, diputado provincial de Cambia Mendoza y presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, brindó detalles sobre las modificaciones en una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM.

Ambrosini explicó que hay dos leyes: la Ley de Defensa al Consumidor (5547) y la Ley provincial 9314, "que dispone todo lo que es referente a la sanciones por la violación a los derechos de los consumidores. ¿Qué se ha reformado? Básicamente la Ley 9314, el artículo 41 y 42".

Uno de los más grandes problemas a los que se enfrentan los consumidores es el siguiente: a la hora de hacer una denuncia contra una gran empresa y no llegar a un acuerdo con el denunciante, la oficina de Defensa al Consumidor no podía continuar con el proceso judicial porque las empresas apelaban a este "no acuerdo" interminablemente. Esto se repetía interminablemente, por años, dejando las denuncias sin efecto alguno. "Podían llegar hasta la Corte y nunca podían ejecutar la multa o la sanción a estas empresas. Como tienen grandes estudios jurídicos, mensualizados, entonces lo mismo no podés presentar recursos. Y con estos procedimientos iban vulnerando los derechos de los consumidores".

Ahora, sin embargo, a partir de los cambios en los artículos 41 y 42 de la Ley 9314, las grandes empresas deberán pagar una multa cada vez que intenten apelar. Entonces, según el legislador, a partir de ahora "se va a llegar a una resolución mucho más rápido y más beneficiosa para los consumidores" porque no le será tan rentable a las grandes empresas las apelaciones interminables.

Hay otra reforma, esta vez para la Ley 5547. Esta modifica cómo se van a se van a repartir los recursos que ingresen a partir de las multas a Defensa al Consumidor. "El 50% va a ir a los municipios de los que se generen las sanciones, porque los municipios tienen sus propias oficinas de Defensa al Consumidor. Entonces, lo que está obtenido a través de esos municipios, el 50% ahí para los municipios y el otro 50% va a ir a la oficina Defensa del Consumidor provincial, que van a tener por fin ciertos requisitos que tienen que cumplir", explicó.

Aunque hubo voces disidentes. El diputado José Luis Ramón adelantó su voto negativo, declarando que los cambios son inconstitucionales y cuestionando si realmente se verán beneficios para los consumidores." Ramón por momentos no fue claro en su alocución y mezclaba las cosas. Por eso yo le contesté 'mire, no es recaudar por recaudar'. Acá la provincia va a recaudar lo que le corresponde a la provincia. No es que vayan a ser más sanciones ni mucho más. Lo que está buscando con este proyecto es que no se vean más vulnerados los derechos de los consumidores, porque al ir apelando estas grandes empresas, lo único que hacen es que no haya una resolución a favor o en contra del consumidor", aseveró.

Respecto a cómo se van a usar los fondos, Ambrosini dijo que lo primero "es la inversión de tecnología" para "que tengamos las últimas computadoras, las últimas tecnologías para controlar. Después de eso también va a ir en capacitación del personal que pertenezca a Defensa al Consumidor". Y por último, difusión y educación para explicar "cuáles son los derechos que tienen los consumidores".

Escuchá la entrevista completa: