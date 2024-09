La advertencia de Hugo Yasky sobre el peligro de privatizar Aerolíneas Argentinas

Hugo Yasky, diputado nacional por Unión por la Patria, se reunió hoy con representantes de varios sindicatos de trabajadores de Aerolíneas Argentinas y otros diputados. En una entrevista con MDZ Radio 105.5 FM, Yasky expuso la situación actual de la aerolínea nacional y la creciente preocupación por las intenciones expresadas por el Gobierno nacional de avanzar en un proceso de privatización a través de un vaciamiento.

"Estuvimos reunidos con los titulares de cinco de los ocho gremios aeronáuticos", dijo Yasky. Según el diputado, esta situación ha sido provocada por decisiones tomadas por el Ministerio de Transporte y el propio gobierno. "Hace meses que no tienen una recomposición salarial", afirmó, refiriéndose a los trabajadores de Aerolíneas, quienes, a excepción de los pilotos, reciben salarios que "apenas rondan la canasta básica, con promedios de alrededor de $1.400.000", lo cual contrasta con la idea de que los trabajadores del sector gozan de altos ingresos.

Yasky subrayó que la falta de ajuste salarial está alimentando un conflicto que, a su juicio, busca justificar una eventual privatización de la empresa y mencionó que la decisión de excluir a Aerolíneas Argentinas de la Ley Bases no fue más que un “parche” para garantizar los votos para que salga la Ley. Además, "la manipulación que están haciendo del conflicto, la forma en que no acceden a discutir salarios, demuestra que no hay voluntad de resolver sino de mantener el conflicto abierto indefinidamente", enfatizó.

El diputado también abordó la angustia que enfrentan los trabajadores, quienes aseguró que se preocupan tanto por su poder adquisitivo como por la posibilidad de perder su empleo si avanzan con una privatización. "Cada día de conflicto es un día que el gobierno gana para convencer a la opinión pública de que lo mejor es privatizar, rematar y convertir Aerolíneas Argentinas en el negocio de un grupo de amigos del poder", advirtió Yasky.

En este sentido se refirió al expresidente Mauricio Macri, a quien Yasky calificó como parte del grupo que busca aprovecharse de la situación, al señalar que “sus amigos de Flybondi, sus conexiones ven a Aerolíneas Argentinas como una joyita para adquirir a un precio VIP". Añadió: “Donde nosotros vemos la necesidad de conectividad, ellos ven negocios y suculentas ganancias".

Yasky comentó que en la reunión, los sindicatos solicitaron que "a través de la Comisión de Transporte que funciona en el Congreso de la Nación, se convoque al ministro de Transporte, a la autoridad desde la empresa para tratar de encontrar una salida, para que expliquen por qué teniendo el dinero, porque las propias autoridades reconocieron que no es que no tengan el dinero para dar respuesta a la recomposición que se pide, sino que no hay decisión política de habilitarlo porque el camino es el vaciamiento o la privatización de la empresa".

Finalmente, Yasky se mostró escéptico sobre el futuro legislativo en caso de que se discuta y se vote la privatización en el Congreso: “Lamentablemente algunos bloques carecen de coherencia y eso los hace imprevisibles”, concluyó, señalando que el panorama actual dificulta cualquier pronóstico sobre la hipotética votación de una posible privatización de Aerolíneas Argentinas.

