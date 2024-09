Informe del Indec: por qué los hombres ganan casi un 30% más que las mujeres

La desigualdad de género sigue existiendo y se percibe en distintos sectores de la sociedad, entre ellos en el mercado laboral. Los últimos datos arrojados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informan que el ingreso promedio de las mujeres es casi $120.000 menor que el de los varones.

A pesar de los esfuerzos realizados a lo largo de los años, las diferencias en torno a los sueldos siguen siendo una realidad que afecta a millones de mujeres en América Latina. Y Argentina es uno de los países que tiene la brecha salarial más pronunciada de la región: hoy es de más del 27%.

Brecha de género salarial, comparación de los últimos cuatro años. Fuente: Indec

Según datos del Indec, en el primer trimestre del 2024 los varones percibieron en promedio $429.741, mientras que las mujeres cobraron $310.064 mensuales. Por lo tanto, se trata de una grieta del 27,4%, una de las más altas de los últimos cuatro años. Cabe recordar que en el primer trimestre del 2022 fue del 27,8%, y en el del 2023 fue del 24,2%. No obstante, la mayor disparidad del último tiempo se registró durante el segundo trimestre del 2021: fue de 29,2%.

La ONU explicó que esto se debe a que las mujeres suelen estar más en el sector informal, lo que las atrapa en entornos mal pagos, inseguros y que no perciben prestaciones sociales. Por ejemplo, el sector de servicio doméstico es íntegramente conformado por femeninas, el cual registra una tasa de informalidad del 75,6%. Además, la organización destaca que dedican más horas diarias a los trabajos no remunerados, como las tareas domésticas justamente.

Desigualdad de género en el trabajo: años anteriores

Como se explicó, se trata de una problemática histórica. Por ejemplo, si bien en el año 2022 se determinó que los varones trabajaron en promedio 20,7% horas más por puesto que las mujeres en todas las categorías, la brecha de género de las remuneraciones por puesto de trabajo es mayor que por hora trabajada tanto en asalariados registrados como en asalariados no registrados. La mayor diferencia se presenta en asalariados no registrados y es del 34,7%.

Aquel año, el 56,6% de los puestos de trabajo fueron ocupados por varones. La mayor participación se da en todas las categorías ocupacionales, aunque es más alta en los no asalariados (64,5%). El 48,1% de los varones son asalariados registrados; el 29,3% no asalariados y el 22,6% son asalariados no registrados.

Remuneración por sexo y edad, año 2022. Fuente: Indec

El 43,4% de los puestos de trabajo correspondió a mujeres, 52,3% son asalariadas registradas; 26,8%, asalariadas no registradas; y 21,0%, no asalariadas. Y la remuneración al trabajo asalariado también fue mayor en varones, tanto en los trabajadores asalariados registrados como no registrados.

Qué es el techo de cristal

A esto hay que sumarle el concepto: "techo de cristal", un término acuñado desde el campo de la psicología. El mismo refiere a aquellas barreras invisibles, complejas de superar, que enfrentan sólo las mujeres a lo largo de sus carreras profesionales. Dichos límites no aparecen por una carencia de preparación y capacidades (por el contrario, las mujeres suelen tener más preparación académica que los hombres), sino por la misma estructura institucional.

Se refiere, entonces, a los obstáculos que impiden a las mujeres acceder a puestos de liderazgos, lo cual incluso queda en evidencia en algunas profesiones más que en otras. También se entiende como los estorbos que aparecen en su desarrollo profesional, en etapas como el embarazo o la crianza de hijos e hijas, donde se las suele discriminar más.