Cómo sigue la investigación a 18 años de la desaparición de Jorge Julio López

A 18 años de la desaparición de Jorge Julio López, su hijo Rubén López sigue luchando por saber qué ocurrió con su padre, quien fue un testigo clave en el juicio contra el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz. La desaparición de López, ocurrida el 18 de septiembre de 2006, permanece sin resolverse y continúa siendo una herida abierta para toda la sociedad argentina.

Rubén López brindó una entrevista en MDZ Radio 105.5 FM, en la que habló sobre la falta de avances en la investigación. "No tiene una resolución concreta. Esa búsqueda no la vamos a abandonar nunca hasta que sepamos algo, a veces con más intensidad de las peleas, a veces con menos, a veces tenés más ganas de ir a pelearte con los jueces y fiscales. A veces lo querés mandar a sabes dónde", expresó con una mezcla de frustración y perseverancia.

En el marco de las actividades por los 18 años de la desaparición, Rubén explicó que "hoy se cierra un ciclo que denominamos 18 en 18, que son 18 días consecutivos por los 18 años". Sin embargo, aclaró que esta conmemoración no marca un fin en su lucha: "Mañana hay actividades, el viernes, el sábado, el domingo. Cada una de estas cosas va a seguir porque mañana van a ser 18 años y un día y para nosotros, hasta que no sepamos qué paso, va a seguir faltando López".

Por otra parte Rubén aclaró: "Los que dirigen, investigan y ordenan qué investigar, se supone que son el juez y la Fiscalía que está delegada en la investigación en cuanto a la búsqueda de Jorge Julio López, mi viejo". Y agregó que: "Gobierne quien gobierne, no debería meterse. El problema es que esté el gobierno que esté, investigue quien investigue, el problema es que nadie encuentra nada", expresó Rubén. Al ser consultado sobre el estado actual de la búsqueda, su respuesta fue tajante: "Si yo te contesto ‘bien, gracias’ ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay respuesta. Yo no tengo la capacidad de decir ‘no sabe, no quiere, no los dejan’. No sé qué es. El problema es que no se ha encontrado nada". Según explicó, el expediente del caso es extenso y abrumador, con "45 cuerpos y 50 anexos", pero sin ninguna respuesta.

La desaparición de Jorge Julio López no es un caso aislado, según lo expresó su hijo. Casos de desapariciones forzadas siguen ocurriendo en democracia, y Rubén López señaló que "en La Plata tenemos casos muy nombrados: Miguel Bru, Andrés Núñez, Johana Ramallo. Muy cerca de acá tenemos a Luciano Arruga. Cuando escarbas, todos tienen algún grado de violencia institucional, porque la policía de la provincia de Buenos Aires es parte". Para él: "El Estado no cumple la función de controlar a la policía. Y otro tema es que nunca fueron democráticas y hoy en día todavía siguen aplicando ciertas cuestiones muy ligadas a lo que fue la dictadura como apremios ilegales, torturas, abusos".

Pese al paso del tiempo y a las dificultades en la búsqueda, Rubén López mantiene viva la esperanza de que algún día la verdad saldrá a la luz. "Las esperanzas no se pierden. Eso nunca se va a perder. En algún momento alguien de nuestra familia va a saber qué pasó. Ojalá podamos ser mi hermano y yo. Ojalá pueda ser mi nieto. Ojalá pueda ser mi sobrino. Alguien va a saber de la familia qué pasó", y añadió: "El tema es cuánto tiempo tendremos que esperar. Por cómo está la investigación y la causa parece que no lo vamos a saber nunca, pero no por eso vamos a bajar los brazos".

