Dengue: la medida nacional sobre la vacunación que no se aplicará en Mendoza

Si bien ya se había anticipado, ahora fue el ministro de Salud de Mendoza quien confirmó que Mendoza no vacunará contra el dengue en la próxima campaña de vacunación que se llevará adelante en las zonas que más contagios se presentan en el país. Este lunes por la tarde se reunieron todos los titulares de las carteras sanitarias del país y firmaron un acuerdo para el control del dengue.

"Participé en una nueva reunión del CoFeSa, donde se ratificó la decisión de Nación de solo vacunar contra el dengue en provincias con circulación todo el año y una incidencia de más de 4.200 casos cada 100.000 habitantes", destacó Rodolfo Montero en un comunicado oficial en las últimas horas.

Y confirmó una medida que ya se había adelantado, aunque con esta ratificación, luego del Cofesa, no quedarán más dudas. "Por esta razón, de momento no está recomendada en Mendoza", dijo el titular de la cartera de salud provincial destacando que la provincia, por el momento, no será incluida en dicha campaña de vacunación.

Por otra parte, atentos a que está cayendo la tasa de vacunación de todas las vacunas en niños de la Argentina, comenzamos a acordar estrategias comunes para combatir este enorme problema para la salud pública. https://t.co/LQrcJZuuml — Rodolfo Montero (@RodoMontero83) September 16, 2024

"La vacuna no es la principal estrategia para prevenir el dengue. Siguiendo las recomendaciones de OPS/OMS y Conain, se acuerda avanzar en estrategias focalizadas de vacunación en poblaciones específicas de manera dinámica, progresiva y escalonada según la disponibilidad de vacunas", informaron los ministros en el acuerdo que firmaron este lunes por la noche.

Se confirmó que este miércoles comenzará la distribución de las 160.000 dosis adquiridas por Nación en las jurisdicciones más afectadas, que llegarán entre el 18 y el 20 de septiembre a 48 departamentos priorizados en 11 provincias, en función de la mayor incidencia de casos en base a criterios de riesgo.

“El objetivo es vacunar en septiembre con primeras dosis y poder completar los esquemas en diciembre”, explicaron desde el Ministerio de Salud y agregaron que el registro de aplicación en el NOMIVAC de estas vacunas, las adquiridas por las provincias y las aplicadas por el sector privado “es el insumo más importante para estudios de impacto, efectividad y seguridad de vacunas de fase IV”.

En el documento se remarca que trabajarán contra la eliminación de criaderos del mosquito en el domicilio y peridomicilio, que es la primera línea de la defensa para prevenir el dengue. En ese punto habrá un trabajo coordinado entre Nación, provincias y municipios en los meses que dura la campaña contra esta enfermedad.

A su vez, indicaron que debe haber seguimiento cercano de casos y consulta temprana; también habrá sensibilización a la población para tomar medidas de prevención.

Rodolfo Montero destacó, además, que hay un fenómeno de caída en cuanto a las tasas de vacunación por distintas enfermedades en general y que se trabajará para solucionar ese problema. "Por otra parte, atentos a que está cayendo la tasa de vacunación de todas las vacunas en niños de la Argentina, comenzamos a acordar estrategias comunes para combatir este enorme problema para la salud pública", aseguró.

Situación del dengue y viruela del mono en el país

El Ministerio de Salud de la Nación, a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), informó que actualmente las jurisdicciones de Chaco (en los departamentos de San Fernando y Mayor Luis Fontana) y Formosa (en los departamentos de Pilcomayo, Capital, y casos aislados en Patiño y Pilagás) reportan circulación viral de dengue, mientras que no se presenta evidencia de circulación viral de la enfermedad en las demás provincias.

Por otro lado, no se han confirmado en el país casos de Fiebre de Oropouche (de los 1173 casos estudiados, ninguno dio positivo). En tanto, hasta la semana 36 se identificaron 42 casos confirmados de viruela símica (Mpox) sobre un total de 234 casos sospechosos.

El 90% de los casos confirmados residen en jurisdicciones de la región Centro, principalmente CABA y Provincia de Buenos Aires. Solo tres casos requirieron internación y no se registraron muertes en el presente año por la enfermedad.