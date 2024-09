El diagnóstico del director de una escuela sobre el estado de la educación rural en la provincia

En un contexto socioeconómico como el que afecta a todo el país, la labor del docente en las escuelas marginales se vuelve más fundamental que nunca. El objetivo es que los chicos aprendan los contenidos y puedan tener un espacio de contención dentro del aulas, pero esto no puede lograrse sin profesionales dedicados y coordinados con los familiares de los alumnos, para darles la oportunidad de crecer. Rafael Alessi, quien es director de la Escuela Nº 1-580 Doctor Carlos Padín de Godoy Cruz, reflexionó en MDZ Radio 105.5 FM sobre el estado de la educación en la actualidad y los distintos métodos que aplican en la institución para garantizar el aprendizaje.

Para Alessi, la del docente es una profesión que trasciende el aula. "Yo tuve maestros que me marcaron desde la infancia". Con décadas encima de profesión, sigue recordando a los más importantes. Uno, por ejemplo, se llamaba Gabriel. "Incluso después de muchos años implementé algunas de las estrategias didácticas que él trabajaba con nosotros en el aula".

"Vengo de familia de docentes". Desde ambas ramas de su familia se han dedicado a la docencia, "una tendencia familiar la de dedicarnos al trabajo en la escuela. Y cuando nos juntamos con primos, con familiares, el tema en común es lo que nos pasa en las escuelas y las vivencias que tenemos con nuestros estudiantes, con nuestros niños, porque es prácticamente una herencia familiar estar en las escuelas", contó.

Cómo enseñar en las escuelas rurales

Como director de una escuela marginal, Alessi ve muy de cerca la realidad que viven los niños en su vida diaria. "Las familias están atravesando una situación muy, muy crítica, principalmente desde lo económico. Sobre todo las familias que pertenecen a estos contextos sociales, con muchísimas carencias, con búsqueda de trabajo permanente, o dedicándose en un 80% al cartoneo o changas sin un sueldo fijo". Por lo tanto, "es fundamental "el vínculo afectivo que logremos con los chicos".

El ausentismo escolar es uno de los síntomas del problema. Cred: DPA

"Entonces lo que trabajamos es el fortalecernos como equipo para poder llegar con un vínculo afectivo fuerte a las familias, para llevar a cabo en primera instancia la contención necesaria. Porque si el alumno no siente que su docente, su maestro, su seño lo quiere, lo estima, lo valora, lo considera y se preocupa por él, no va a aprender", resaltó.

Este enfoque en cada alumno incluye, por ejemplo, el hecho de que en toda la escuela se refieren a los chicos por su nombre de pila, no por su apellido. Además, hay un esfuerzo constante por conocer sus distintas situaciones fuera de la escuela, tanto de maestros como del resto del personal. Por ejemplo, sobre un niño que va a sala de cuatro, "hasta la docente de 7.º grado sabe qué le está pasando. Cada niño es un valor importante para nosotros. Es muy común que los docentes, los celadores y yo estemos en la galería antes del toque de timbre", esperándolos para ver quienes asistieron y quiénes no.

"Nos abrimos con los chicos para que ellos puedan también abrirse con nosotros y sentirse primeramente valorados, queridos, considerados". Cada uno es más que un alumno, "sino una persona que tiene una vida, que tiene sentimientos y que tiene toda una historia familiar. Aunque sean chiquitos, están en crecimiento. Vienen con su historia, con sus necesidades, vienen con sus problemáticas".

El trabajo conjunto incluye a los celadores, que también cumplen su función. "Cuando ven que viene algún niño tardecito, me dicen 'mire, vino Agustín. Recién llega. No hemos visto que llegó bien'. Y allá vamos". La cuestión es indagar y detectar la situación del chico inmediatamente, para ver en qué se puede ayudar. "En ese sentido, yo en mi celular tengo el teléfono de todas las familias de la escuela, entonces es muy común que me llamen, que me pregunten".

La actualidad de la educación

Para Alessi, "la docencia enfrenta una crisis igual que la que atraviesa la sociedad y la que atraviesan las distintas organizaciones e instituciones del mundo". Todas las instituciones están cuestionadas, la escuela entre ellas. "Y creemos que quien se atreve a cuestionar al docente es porque nunca ha estado frente a un aula. Y ahí, en ese sentido, nosotros abrimos las puertas de la escuela y los invitamos a que vayan a las escuelas, a que pisen las escuelas", aseveró.

Respecto al reto más difícil de estar frente al aula, el director destacó que es el "lograr fortalecer el vínculo afectivo con los alumnos, lograr que los aprendizajes de los alumnos sean significativos, porque como hablábamos recién de que la complejidad es tan grande que hoy en día el docente no solamente se preocupa por la situación de su alumno en cuanto le hace al aprendizaje, sino que tiene que ver su situación emocional, su situación social, su situación económica, que influyen fuertemente en el trabajo docente", explicó.

"Hoy en día el docente tiene que ser multifacético" para aprender y reaprender constantemente. "Los haberes van cambiando, las estrategias van cambiando" y agregó que la docencia "hoy se ha transformado en una profesión muy demandante y que demanda mucho más que antes. Y cada vez más. No solamente la parte intelectual, sino la parte afectiva, el corazón y el alma del docente puesto en el aula", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: